La Corte suspendió al gobernador bolsonarista de Brasilia

https://twitter.com/LemusteleSUR/status/1612294107791073280 El ministro de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, suspende al gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha, durante 90 días por “abandono y connivencia” con la organización de las manifestaciones bolsonaristas que derivaron en las invasiones de los predios de los poderes. pic.twitter.com/iUJg5RZv49 — Nacho Lemus (@LemusteleSUR) January 9, 2023

planalto.jpg El gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, fue apartado de su cargo este lunes por decisión de un ministro del Supremo Tribunal Federal.

Rocha también había destituido de forma fulminante a su secretario de Seguridad, Anderson Torres, quien fue ministro de Justicia en los dos últimos años del Gobierno de Bolsonaro (2019-2022) y es una figura muy cercana del ahora ex gobernante.

"Determiné la destitución del Secretario de Seguridad del DF, al mismo tiempo que puse en las calles a todos los cuerpos de seguridad, con la determinación de detener y sancionar a los responsables. También solicité apoyo al gobierno federal y puse a su disposición el GDF", comunicó en sus redes sociales.

Más tarde, el gobernador Rocha -ahora apartado- pidió disculpas con un video dirigido al presidente Lula da Silva, a la presidenta del Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, y a los presidentes de Cámara y Senado, Arthur Lira (PP-AL) y Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Los manifestantes son "verdaderos vándalos, verdaderos terroristas" dijo y prometió "todo el combate efectivo para que sean castigados". "Brasília es un escenario de manifestaciones pacíficas, donde la gente merece y tiene derecho a vivir en libertad. Lo que pasó fue inaceptable, nunca lo admitiré", sentenció.

Lula da Silva decretó la intervención

Ante el caos generado, el presidente Lula da Silva decretó la intervención federal del área de seguridad de Brasilia hasta el próximo 31 de enero, con lo que las policías regionales estarán bajo control del Gobierno central durante ese periodo.

En tanto, Ricardo García Cappelli, secretario ejecutivo del Ministerio de Justicia, fue anunciado para el cargo de interventor. Por decreto, el gobierno federal asumirá todas las funciones relacionadas con la seguridad pública en el DF, quedando el resto bajo la responsabilidad de Ibaneis.

"No quiero creer que el gobernador estaba en connivencia, yo diría que probablemente se engañó, engañó, y que se va a hacer verificación de responsabilidad", sostuvo el nuevo interventor "No quiero creer que el gobernador estaba en connivencia, yo diría que probablemente se engañó, engañó, y que se va a hacer verificación de responsabilidad", sostuvo el nuevo interventor

"Estos policías que participaron en esto no pueden quedar impunes y no pueden incorporarse a la corporación porque no son de la confianza de la sociedad brasileña", dijo Lula da Silva, durante una entrevista en Araraquara, en el interior de São Paulo, donde había ido a sobrevolar un Zona afectada por la lluvia de este domingo.

El asalto al Congreso, la Presidencia y el Supremo solo se resolvió después de cuatro horas y media de desconcierto, cuando agentes antidisturbios cargaron y lanzaron gases lacrimógenos contra los exaltados que estaban dentro y fuera de los edificios de los tres poderes.

Esos grupos radicales no reconocen el resultado de las elecciones presidenciales del pasado 30 de octubre, que Lula da Silva ganó a Jair Bolsonaro, y han venido exigiendo una "intervención" militar que devuelva al poder al capitán retirado del Ejército, actualmente en Estados Unidos sin previsión de vuelta.

