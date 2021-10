Las otras víctimas del volcán de La Palma: Los perros

Desde la plataforma Leales.org, organización que destapó la situación de estos 6 perros atrapados en dos estanques, se muestran muy críticos con el rescate y con la posterior gestión. Son contrarios a que los animales estén bajo la tutela del Pevolca y que este caso no haya pasado todavía a las autoridades judiciales. Además, sostienen que el extraño rescate no obedece a patrones animalistas, sino a la intención de 'tapar' al dueño de los perros para que no se enfrente a una sanción.