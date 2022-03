Las fronteras arden y la viveza criolla aflora

Contrabando 2.jpg

El jueves 3/03 hubo reunión de representantes de los organismos paraguayos y argentinos encargados de controlar ambos lados de la frontera para poder dar con una solución frente a los reiterados conflictos.

El diario local Última Hora recordó que peleas, riñas y accidentes de tránsito eran imágenes cotidianas publicadas en el lado paraguayo, lo que se vio agravado por “reiterados casos de soborno” que involucran a funcionarios de control fronterizo. En la frontera argentina, existen ocho carriles de control de ingreso de 7 a 19 horas. Pero, después de ese tiempo, solo se activan tres, lo que crea aún más espera.

En la reunión del jueves, la delegación argentina se comprometió a implementar 5 rutas de control para el ingreso de personas hasta las 22:00 horas. Pero aún no hay una confirmación oficial por parte de la Secretaría de Migraciones de Argentina, concluyó el portal.

Brasil

No sólo el caos en las fronteras se da con Paraguay, sino que también sucede en en el puente “Tancredo Neves”, que une Puerto Iguazú con Foz de Iguazú. Como relata Clarín, a diario no son pocos los brasileños que deben esperar pacientemente para arribar al centro de frontera argentino. En ese lugar un agente de Migraciones fue arrollado por un automovilista brasileño. Sobre el incidente existen dos versiones: que el hombre reaccionó en forma violenta cuando le impidieron el ingreso a la Argentina por no tener la documentación en regla; y la otra es que el conductor estaba totalmente fuera de sí por el tiempo que demoró en arribar al control migratorio.