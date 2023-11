La playa de Venezuela que impresionó a comediante argentina

"Nada te prepara para Los Roques. Ni siquiera mis amigas venezolanas que me dijeron: ‘cuando vayas, vas a conocer el paraíso’. Ni siquiera quienes creen que, seguramente, cuando Dios creó el mundo, al séptimo día, descansó en Los Roques. Nada te prepara. Nadie me avisó que Los Roques me iba a atravesar el alma y que ya no iba a ser la misma", dijo Ulrich visiblemente afectada.