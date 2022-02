Joe Biden: "USA no luchará abiertamente con Rusia"

El presidente de USA también remarco fervientemente que estas acciones hablaban por si solas: con todo este despliegue, Vladimir Putin y Rusia estaban dispuestos a atacar, pasara lo que pasara. Por ende, no pueden alegar de su parte que la invasión fue una reacción a un evento particular, y que el supuesto “punto de inflexión” que se dio en la actitud de Putin estos últimos días no fue real, sino una excusa para poder justificarse.