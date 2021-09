Jair Bolsonaro en USA: Exportador de alimentos ¿y de covid?

El presidente también afirmó que Johnson le preguntó por fórmulas para "ayudar a introducir whisky" en el mercado brasileño, a lo que él respondió que no está entre sus prioridades "facilitar la entrada" de esa bebida alcohólica a su país. "No es un negocio que el Gobierno debe trabajar. Aquí no prohibimos la entrada de whisky, que regule el mercado, (pero) no quiero la participación del Estado", sostuvo.

Sobre el encuentro que mantuvieron ambos líderes, trascendió un diálogo en el que Johnson le preguntó a Bolsonaro si se había vacunado contra el coronavirus, a lo que el presidente brasileño le respondió, entre risas, que no y aseguró que su nivel de anticuerpos es muy alto.

En esa misma reunión participó el ministro de salud brasileño, Marcelo Quiroga, quien tan solo un día después dio positivo de covid-19. Bolsonaro está actualmente aislado de forma preventiva en Brasilia por ser contacto estrecho y se hará la prueba diagnóstico el fin de semana.

Toda la delegación brasileña que viajó a Nueva York permanece aislada. Dentro de ella se encuentra el tercero de los hijos de Bolsonaro, el diputado federal Eduardo Bolsonaro, quien este viernes (23/9) confirmó a través de su Twitter que contrajo el coronavirus.

https://twitter.com/BolsonaroSP/status/1441385529157718019 Sabemos que as vacinas foram feitas mais rápidas do que o padrão. Tomei a 1ª dose de Pfizer e contraí COVID.



Isso significa que a vacina é inútil? Não creio. Mas é mais um argumento conta o passaporte sanitário.



Estudos sobre efeitos colaterais e eficácia estão ocorrendo agora. pic.twitter.com/98vaZbiRMT — Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) September 24, 2021

El congresista también aprovechó para decir que tomó la primera dosis de la vacuna de Pfizer. Según él, el hecho de haber sido contaminado no significa que la vacuna sea "inútil", pero ayuda a argumentar en contra de la implementación del pasaporte sanitario , adoptado por otros países y por estados y municipios de Brasil.