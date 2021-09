Jair Bolsonaro: "Solo Dios me sacará de la presidencia"

Fuera, Alexandre de Moraes. Deja de ser un canalla. Dejen de oprimir al pueblo brasileño, dejen de censurar a su pueblo. Les digo a los canallas que nunca me arrestarán. Debemos, porque hablo en su nombre, determinar que todos los presos políticos sean puestos en libertad. Alexandre de Moraes, este presidente ya no cumplirá sus órdenes. La paciencia de nuestra gente ya se ha agotado. Fuera, Alexandre de Moraes. Deja de ser un canalla. Dejen de oprimir al pueblo brasileño, dejen de censurar a su pueblo. Les digo a los canallas que nunca me arrestarán. Debemos, porque hablo en su nombre, determinar que todos los presos políticos sean puestos en libertad. Alexandre de Moraes, este presidente ya no cumplirá sus órdenes. La paciencia de nuestra gente ya se ha agotado.

¿Cuáles fueron las repercusiones?

Se presentó una nueva solicitud de juicio político contra Jair Bolsonaro, hecha por el diputado federal Alexandre Frota. Es la duodécima solicitud de juicio político contra Bolsonaro presentada por Frota.

El presidente del STF, Luiz Fux, dijo que las amenazas a la autoridad de la Corte y el desacato a las decisiones judiciales constituyen un delito de irresponsabilidad. Lula da Silva, por su parte, declaró: “En lugar de anunciar soluciones para Brasil, Bolsonaro lo que hace en este día es llamar a la gente al enfrentamiento, es llamar a actos contra los poderes de la República, contra la democracia, que nunca respetó”.

El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Arthur Lira, también criticó los discursos de Jair Bolsonaro pero no mencionó ninguna intención de abrir un proceso de juicio político contra el presidente, aunque dijo que consideraba que "no hay más espacio para el radicalismo y el exceso" en el país. Pidió que “el pueblo brasileño, no caiga en la tentación de narrativas fáciles y mesiánicas, que crean falsos enemigos de la nación".

ARTHUR LIRA.jpg Arthur Lira, presidente de la Cámara de Diputados de Brasil.

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Ramos, no tiene la misma visión que Lira. Para él, no hay dudas de que cualquier acto de violencia contra el Congreso o el STF sienta un precedente para que la Cámara acepte una de las solicitudes de juicio político.

En Twitter expresó que “es inevitable la apertura del proceso de acusación” haciendo referencia a un posible juicio político contra Bolsonaro: