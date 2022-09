Israel reconoce "posible" haber asesinado a periodista

“Después de un examen exhaustivo del incidente, y con base en todos los hallazgos, el Fiscal General Militar encontró que, dadas las circunstancias del caso, no existe sospecha de un delito que justifique la apertura de una investigación de la Policía Militar”, dice el informe. Un horror la impunidad.

En una sesión informativa para periodistas, altos funcionarios del ejército israelí dijeron que “si lo hizo (un soldado israelí), lo hizo por error”. Corolario: una víctima colateral. Nada trascendente.

También dijeron, una y otra vez, que estaban “muy orgullosos de la conducta de nuestros soldados” y que los soldados “fueron informados y actuaron de acuerdo con el procedimiento”.

Shireen Abu Akleh.jpg Shireen Abu Akleh estaba identificada como integrante de la prensa.

Ocultar la verdad

Abu Akleh, una palestina estadounidense de 51 años, fue asesinada a tiros por las fuerzas israelíes el 11/05, mientras cubría una incursión del ejército en Jenin, en el norte de Cisjordania ocupada.

Múltiples investigaciones detalladas, incluso por parte de las Naciones Unidas, la Autoridad Palestina (AP) y varios medios de comunicación, incluidos CNN y la agencia de noticias The Associated Press, encontraron que Abu Akleh fue baleada por fuego israelí y que no había combatientes palestinos en el lugar.

Testigos palestinos dijeron al podcast 'The Take', de Al Jazeera, que Israel nunca los contactó como parte de la investigación.

En una declaración, la familia de Abu Akleh dijo que Israel trató de “ocultar la verdad y evitar la responsabilidad por el asesinato de Shireen Abu Akleh”.

“Como era de esperar, Israel se ha negado a asumir la responsabilidad por el asesinato de Shireen. Nuestra familia no está sorprendida por este resultado, ya que es obvio para cualquiera que los criminales de guerra israelíes no pueden investigar sus propios crímenes”, se lee en el comunicado.

Al Jazeera

Al Jazeera ha condenado el intento de las fuerzas de ocupación israelíes (IOF) de evadir la responsabilidad por el asesinato de Abu Akleh.

“Al Jazeera Media Network denuncia los hallazgos de esta investigación y enfatiza que esta evasiva admisión no es más que un intento de las IOF de evadir la responsabilidad penal por el asesinato de Shireen, que ha sido probado por numerosas investigaciones independientes e internacionales”, dijo la cadena de televisión con sede en un comunicado.

“La Red exige que un organismo internacional independiente investigue el asesinato de Shireen Abu Akleh para lograr justicia para ella, su familia y sus colegas periodistas de todo el mundo”.

Abu Akleh era una veterana corresponsal del canal Al Jazeera, con más de 25 años cubriendo la ocupación de los territorios palestinos por Israel.

Su asesinato provocó indignación mundial y llamamientos masivos para una investigación independiente, a lo que Israel se ha negado.

Abu Akleh vestía un chaleco y un casco de prensa que la identificaban claramente, y estaba de pie con otros periodistas, todos con sus equipos de prensa, cuando la mataron.

Otro periodista de Al Jazeera, Ali al-Samoudi, también recibió un disparo en la espalda en el lugar, pero luego se recuperó.

Luis Moreno Ocampo

Luis Moreno Ocampo, argentino fiscal de la CPI (Corte Penal Internacional) desde 2003 a 2012, dijo a Al Jazeera que con el informe de Israel, “es muy importante que Israel admita que, probablemente, la bala provino de un soldado israelí”.

“Ahora el siguiente paso es entender por qué dispararon los soldados israelíes. ¿Por qué alguien le disparó? Eso requiere que Israel explique lo que decían los soldados en ese momento”, dijo Ocampo.

“Además, tengo entendido que Forensic Architecture, una institución muy reconocida en Londres, está realizando un informe técnico analizando la trayectoria de la bala; esa es otra pieza por la que debemos seguir presionando”.

Al Jazeera Media Network describió el asesinato en un comunicado como “asesinato flagrante”, diciendo que Abu Akleh fue “asesinado a sangre fría”.

“Al Jazeera responsabiliza al gobierno israelí y a las fuerzas de ocupación por el asesinato de Shireen”, afirmó el multimedios. “También pide a la comunidad internacional que condene y responsabilice a las fuerzas de ocupación israelíes por atacar y matar intencionalmente a Shireen”.

Al menos 46 periodistas palestinos han sido asesinados por las fuerzas israelíes en Cisjordania y la Franja de Gaza ocupadas desde 2000, según el Sindicato de Periodistas Palestinos (PJS).

----------------------

Más contenido de Urgente24