"Israel colapsará en 1 año si sigue la guerra de desgaste contra Hamás y Hezbolá"

Vibrante advertencia del mayor general Yitzhak Brik, quien sirvió en el Cuerpo de Blindados, fue comandante de las academias militares de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) y durante 10 años fue el Ombudsman de las FDI. El texto lo publicó el diario Haaretz, de Tel Aviv, y es una advertencia de que la guerra de desgaste no le conviene a Israel. El caso de Hamás es diferente: Gaza ya no tiene más para perder. Brik no lo dice, quizás porque él es judío pero el budismo algunos repiten que el enemigo más poderoso es aquel que no tiene nada para perder. Luego, ¿el triunfo verdadero es militar? Sun Tzu escribió: "Es más importante superar a tu enemigo mentalmente que con la fuerza". Esa guerra cultural Israel la está perdiendo a escala planetaria. En cuanto a Hezbolá, depende de Irán, no de Israel. Acerca del riesgo de mantener el conflcito, Urgente24 ya ha advertido sobre el crecimiento del endeudamiento público a ritmo vertiginoso y el riesgo para la macroeconomía del país. Aquí el texto de Brik: