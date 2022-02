Indignación en Paraguay y Ministro zafa de juicio político

El Ministro del Interior tomó la palabra en la Cámara para defenderse y alegó que la misión es enfrentar el crimen organizado con lo poco que se tiene y dijo que desde que asumió la cartera inició procesos necesarios para poder dejar una base o cimiento para las futuras administraciones, ya que no había nada, como el intercambio de información con otros países.

El funcionario del presidente Mario Abdo Benítez, declaró:

Me encantaría que ese libelo sea presentado por gente honorable, no se presenta para destituirme, es una represalia política, una vendetta, esto es propio de la mafia y me imagino que ustedes se están dando cuenta de esto. Me encantaría que ese libelo sea presentado por gente honorable, no se presenta para destituirme, es una represalia política, una vendetta, esto es propio de la mafia y me imagino que ustedes se están dando cuenta de esto.

El diputado Pastor Vera Bejarano del Partido Liberal Radical Auténtico recordó los atentados que ocurren a diario en las cercanías de Pedro Juan Caballero y cuestionó que el Estado de Paraguay no facilite elementos mínimos como patrulleras para las zonas sensibles de la frontera.

“Podemos nombrar tantos casos de inseguridad donde el Gobierno es directamente responsable”, manifestó pero indicó votó por la abstención porque no es el momento de apoyar un juicio por simples problemas internos del partido gobernante.

Los testimonios del supuesto blanco

Los fiscales Marcelo Pecci y Alicia Sapriza entrevistaron al supuesto blanco del sicariato, José Luis Bogado Quevedo.

El fiscal refirió que Bogado sostuvo que “no tenía un domicilio fijo para no ser vulnerable. Obviamente contaba con algún tipo de protección sustrayéndose al cumplimiento de la detención o a que sea detectado algún documento falso. Se dedicaba a cuestiones comerciales en general”.

Bogado le reconoció a los fiscales que tenía “problemas con la justicia”.

En otro momento, Bogado fue consultado sobre “si fue controlado en el ingreso por la Policía Nacional o por la seguridad interna del local respecto a la tenencia de armas” y señaló que no.

José Luis Bogado Quevedo (de espaldas) declara ante el fiscal Marcelo Pecci, en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.gentileza.jpg José Luis Bogado Quevedo declarando ante el fiscal.

Vínculos con las víctimas

En el festival de San Bernardino resultaron víctimas fatales Marcos Ignacio Rojas Mora, de ocho disparos, y Cristina “Vita” Aranda, de un tiro en la cabeza.

Bogado refirió durante su declaración que no conocía a Marcos Rojas ni sabía nada de él. Por otra parte, a quien admitió conocer es a Monteggia, por ser de Pedro Juan Caballero. Además, agregó que “en el único momento que se cruzó con Vita Aranda fue en los sanitarios. No le conocía tampoco, sabía que era una figura pública de las redes sociales”.

¿Quién es Monteggia? Marcelo Monteggia fue uno de los heridos en el festival, quien cuenta con orden de captura por homicidio y asociación criminal, de acuerdo a las declaraciones de Víctor Flores, subjefe de la Interpol, en comunicación con ABC TV.

El medio local Última Hora publicó que Marcelo Monteggia, quien cuenta con una orden de extradición por parte de Bolivia, rechazó este miércoles (2/02) su extradición abreviada durante su audiencia de identificación, por lo que su proceso seguirá su curso normal y permanecerá con prisión preventiva en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional de Paraguay.

El fiscal de la causa, Marcelo Pecci, también le tomó declaración:

“Mencionó básicamente que al ingresar a la zona, al sector donde estaban los sanitarios, escuchó ruidos propios de disparos de arma de fuego. Fue afectado por uno de ellos en la zona del cuello, fue auxiliado y también vio a las personas que yacían en el piso tras los disparos. Manifiesta no tener mayor conocimiento o relación con las otras personas y esa es la idea central de su testimonio”.

“Le pregunté si hubo algún tipo de amenaza, enfrentamiento o pelea antes del hecho y dijo que no. Él dice ser comerciante gastronómico de Pedro Juan Caballero. No tenemos un indicador de que sea el objetivo del hecho, pero en el contexto geográfico y con todas las particularidades del caso, en el día dos de la investigación es muy difícil”.

Las investigaciones de los hechos continúan y por ahora Arnaldo Giuzzio también conserva su cargo. Asumió como Minis­tro del interior desde el 25 de enero del 2021. Durante un año de gestión ocurrieron 46 casos de sicariatos, de los cuales 14 se dieron solo en enero de este año.