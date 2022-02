Mario Abdo Benítez, presidente de Paraguay, habló con la prensa a comienzos de la semana y reconoció la permeabilidad del crimen organizado en las instituciones del Estado, el Congreso, la Policía Nacional y sostuvo que los hechos de sicariato seguirán en el país porque siempre "emergen nuevos líderes".

Además el mandatario fue consultado sobre la continuidad del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, y solo alcanzó a responder que el pedido o las críticas son cuestiones políticas, dando a entender que no lo cambiaría, según el diario local Última Hora.

https://twitter.com/MundoEConflicto/status/1487967313357848582 #AHORA | Un hombre abrió fuego en pleno recital en Asunción, Paraguay. Hay una persona muerta y otras cuatro heridas, tras el tiroteo en el anfiteatro de San Bernardino.pic.twitter.com/1huSDmvjnk — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) January 31, 2022

Arnaldo Giuzzio y un posible juicio político

El ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio no tiene planes de renunciar, aún con los pedidos de juicio político en su contra y el enojo de la ciudadanía. “Hoy yo puedo salir y la persona que entre va a encontrar lo mismo, hay que empezar a hacer cambios”, dijo. Comentó que el problema de la inseguridad es estructural:

No tenemos radares, pasa cualquier tipo de aviones, los aviones que tenemos son obsoletos, no tenemos escáner, nuestra tecnología es obsoleta y tenemos que estar a la par de lo que ocurre en el mundo. No tenemos radares, pasa cualquier tipo de aviones, los aviones que tenemos son obsoletos, no tenemos escáner, nuestra tecnología es obsoleta y tenemos que estar a la par de lo que ocurre en el mundo.

El abogado y exdiputado del Partido Colorado Óscar Tuma afirmó que Arnaldo Giuzzio, debe ser destituido por el Congreso Nacional a través de un juicio político, teniendo en cuenta que sigue contando con el apoyo del presidente.

“Así como están las cosas, y ya que no van a existir cambios, creo que un juicio político contra el ministro del Interior es lo que se debería hacer. Los votos les aseguro que existen, la capacidad para hacerlo ni idea con los mediocres de parlamentarios que tenemos”, sostuvo.

https://twitter.com/LaNacionPy/status/1488856491880812545 #AHORA. Presentan pedido de juicio político contra el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio.



#TodoEstáEnLN pic.twitter.com/H9UB7RVEhf — Diario La Nación (@LaNacionPy) February 2, 2022

Ante las críticas, Guizzio declaró que se trataba de un evento privado y había al menos 200 policías alrededor.

¿Por qué el enojo con el ministro? Porque se conoció que horas antes de la tragedia, en grupos de mensajes se advertía la presencia de personas vinculadas supuestamente al narcotráfico y al crimen organizado en la ciudad de San Bernardino, algo que Arnaldo Giuzzio afirmó haber estado al tanto.

En entrevista con la radio 650 AM, el diputado Pedro Alliana (Honor Colorado) dijo “hoy ya no le pido al Presidente de la República que me escuche a mí como Presidente del Partido, sino que le escuche a la ciudadanía que está pidiendo a gritos una mejor seguridad en la República del Paraguay”. “Desde el movimiento Honor Colorado vamos a acompañar ese juicio político a Giuzzio, él debe ir a su casa, y creemos que en la Cámara de Diputados tenemos los números para iniciar el enjuiciamiento”, agregó.

Arnaldo Giuzzio, Ministro del Interior Paraguay.jpg Arnaldo Giuzzio, Ministro de Interior de Paraguay.

El exministro del Interior Francisco de Vargas también tiró su bronca contra Giuzzio: “Acá lo grave es que se tenía la información, no se manejó, no se tomaron las medidas. Hay una descoordinación, hoy encuentro una grave contradicción entre las declaraciones del ministro del Interior y el subcomandante de la Policía Nacional, pero, bueno, la imagen que queda establecida ante la opinión pública es lamentablemente vergonzosa”.

El blanco del ataque

El presunto blanco del ataque era una persona con orden de captura internacional y 34 procesos en Brasil, mientras que en Paraguay se manejaba libremente como empresario ganadero. Su nombre es José Luis Bogado Quevedo, y quedó herido de bala.

Bogado Quevedo está internado en un sanatorio con custodia policial, de donde será trasladado a la Agrupación Especializada, para quedar a disposición de un juzgado de la capital para su extradición, solicitada por un juez federal de São Paulo, Brasil.

Su abogado, Eduardo Lezcano, indicó que el herido en el atentado de San Bernardino no quiere ser extraditado al Brasil por razones familiares. La justicia de Brasil lo requiere por una condena de 17 años y 3 meses.

Desde ABC Paraguay indicaron que el abogado descartó que la negativa de su cliente a la extradición tenga relación con una cuestión de falta de protección policial en Brasil. “Él me argumentó que tiene esposa e hijos paraguayos y él es paraguayo; entonces, quiere quedarse en su país”, sostuvo.

El presunto blanco es oriundo de Asunción, pero radicado en Pedro Juan Caballero. Bogado Quevedo, alias Kuré, cuenta con nacionalidades paraguaya y brasileña con pedido de Interpol y orden de extradición de Brasil por el delito de organización delictiva, donde se reportan 34 procesos abiertos relacionados con el narcotráfico.

Alteración de la base de datos

Lo más curioso es que Bogado Quevedo contaba desde el 2014 con orden de captura internacional con fines de extradición. Sin embargo, esta orden desapareció del sistema informático de la Policía de Paraguay en abril del año pasado por un supuesto “error”.

Hoy (2/02) el Ministerio del Interior de Paraguay confirmó que hubo alteración de datos en la base de datos de Informática de la Policía Nacional. Se descubrió que dos agentes ingresaron 27 veces para modificar información policial sobre el presunto narco y blanco del ataque. El jefe de Informática de la Policía, comisario Tomás Cardozo, fue destituido y se ordenó la intervención de dicha jefatura.

Las denuncias de corrupción en la policía de Paraguay abundan y el intendente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo, habló sobre la situación que viven en esa zona del país y de la forma en la que los altos jefes policiales recaudan dinero producto del narcotráfico.

Como mencionaron diarios locales, el funcionario tildó al comisario Hugo Díaz, jefe del Departamento de Investigación Criminal de la Policía de Amambay, “de ser un gran recaudador”.

El comisario Hugo Díaz salió al paso de las acusaciones en su contra y afirmó que se dedica a realizar su trabajo al frente del Departamento de Investigación Criminal. "No sé por qué el intendente opina de esa manera (recaudador), yo hago mi trabajo, todo está documentado. Hemos aclarado varios homicidios, sacamos de circulación a seis sicarios", explicó y aseguró que está dispuesto a someterse a una auditoría de sus bienes.

Todavía no hay detenidos por lo sucedido en el festival de música, pero sin dudas destapó un conflicto difícil de resolver.