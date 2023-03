Georgia es un polvorín por un error de la OTAN

Los críticos dicen que recuerda a una legislación de 2012 en Rusia que se utiliza para reprimir la disidencia. En Georgia temen la represión de la oposición apelando a ese antecedente.

Precisamente el grito de los manifestantes es "No a la Ley Rusa", con la curiosidad que la promueve un Gobierno que quiere ingresar a la UE para alejarse de Rusia.

georgia policia.jpg Fuerzas especiales en Georgia.

Según Zurabishvili, el liderazgo georgiano tiene la última oportunidad de romper la distancia con la población, y las autoridades deben entenderlo.

Tienen la última oportunidad de demostrar que no son una fuerza prorrusa informal. Esta es su última oportunidad de demostrar que ser proeuropeo no son solo palabras vacías, sino su objetivo. Que se abstengan de cualquier uso de la fuerza, este es mi llamado desde aquí. Tienen la última oportunidad de demostrar que no son una fuerza prorrusa informal. Esta es su última oportunidad de demostrar que ser proeuropeo no son solo palabras vacías, sino su objetivo. Que se abstengan de cualquier uso de la fuerza, este es mi llamado desde aquí.

La presidenta Salomé Zourabichvili ha dicho que vetará la ley si cruza su escritorio, y que ella se ubica del lado de los manifestantes.

"Ustedes representan a una Georgia libre, una Georgia que ve su futuro en Occidente y no dejará que nadie le quite ese futuro", dijo en un discurso grabado desde USA, donde se encuentra de visita oficial.

https://twitter.com/MundoEConflicto/status/1633623564925403136 | Zelenski mostró su apoyo a las protestas antigubernamentales en Tiflis: "Quiero agradecer a todos los que en estos días sostuvieron banderas ucranianas en las plazas y calles de Georgia. Quiero agradecer por nuestro himno nacional, que se escuchó en Tiflis". pic.twitter.com/WyC7XEVf5m — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) March 9, 2023

Mano a mano

A pesar de los esfuerzos de las fuerzas especiales, los manifestantes se mantuviereon activos, sin dispersarse. El tráfico siguió bloqueado por los movilizados, hasta la Plaza de la República. Hubo heridos.

Georgia corre el riesgo de perder gran parte del apoyo de la UE debido a la represión de las protestas ciudadanas y las "tendencias no democráticas", advirtió el eurodiputado Siegfried Murešan.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea en la cumbre de Bruselas del 23/06/2022 aprobaron otorgar a Ucrania y Moldavia el statu-quo de candidatos a miembros de la UE. La cumbre también anunció su disposición a otorgar a Georgia esa calificación, después de que cumpla una serie de condiciones.

Es una apuesta importante de los países de la UE, que también integran la OTAN, para cercar a Rusia. Pero el riesgo es muy elevado.

Siegfried Murešan al canal de TV rumano Digi 24:

Georgia está en peligro de perder un apoyo significativo. Espero que esto no suceda, porque también queremos tener estados seguros, estables y prósperos en nuestra vecindad. Pero... si el impacto de las tendencias antidemocráticas en Georgia es notable, la La UE se verá obligada a reducir su apoyo. Georgia está en peligro de perder un apoyo significativo. Espero que esto no suceda, porque también queremos tener estados seguros, estables y prósperos en nuestra vecindad. Pero... si el impacto de las tendencias antidemocráticas en Georgia es notable, la La UE se verá obligada a reducir su apoyo.

https://twitter.com/Datoworld/status/1633526825811861504 #AHORA - En Georgia los manifestantes cantan el himno de la Unión Europea y ondean banderas de Estados Unidos. pic.twitter.com/WkcJKNoB6i — DATOWORLD (@Datoworld) March 8, 2023

Según él, durante 2022 Georgia quedó rezagada con respecto a Moldavia y Ucrania, y ahora los problemas se han vuelto aún más notorios.

Mureshan enfatizó que la UE ve "intimidación de la sociedad civil" en Georgia a causa de la Ley de Transparencia de la Influencia Extranjera.

Esto es intimidación de los sujetos necesarios para la democracia, esto no está en absoluto en línea con los estándares europeos, y lo que están haciendo las autoridades georgianas está poniendo en peligro el curso europeo del país… Obviamente, la UE espera que la gente pueda expresarse libremente sus opiniones, y cualquier intento de intimidar a quienes salen a la calle, no será aceptado por la UE. Esto es intimidación de los sujetos necesarios para la democracia, esto no está en absoluto en línea con los estándares europeos, y lo que están haciendo las autoridades georgianas está poniendo en peligro el curso europeo del país… Obviamente, la UE espera que la gente pueda expresarse libremente sus opiniones, y cualquier intento de intimidar a quienes salen a la calle, no será aceptado por la UE.

https://twitter.com/visegrad24/status/1633483624950505473 A huge new pro-EU protest officially started in front of the Georgian Parliament in Tbilisi 2 minutes ago.



All eyes on Georgia tonight.



pic.twitter.com/D1faRFHzLg — Visegrád 24 (@visegrad24) March 8, 2023

Washington DC

El Departamento de Estado estadounidense hizo un llamado a la moderación a las autoridades georgianas ya los manifestantes que protestan contra el proyecto de ley sobre agentes extranjeros y advirtió que la aprobación de la iniciativa amenaza las relaciones del país con socios estratégicos y su futuro euroatlántico.

Ned Price, vocero del Departamento de Estado:

Hacemos un llamado al gobierno de Georgia para que respete la libertad de reunión pacífica y protesta pacífica. Hacemos un llamado a todas las partes para que actúen con moderación y eviten acciones violentas o escaladas, respeten las leyes y los valores democráticos de Georgia. Hacemos un llamado al gobierno de Georgia para que respete la libertad de reunión pacífica y protesta pacífica. Hacemos un llamado a todas las partes para que actúen con moderación y eviten acciones violentas o escaladas, respeten las leyes y los valores democráticos de Georgia.

Él dijo que USA estaba profundamente preocupado por el proyecto de ley y lo llamó "inspirado por el Kremlin".

