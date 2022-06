Gasolina: Cómo sería el precio tras la medida de Joe Biden

Los políticos y los economistas aún no llegan a un consenso sobre cuánta ayuda proporcionaría la exención de este impuesto, pero Biden solicitó que la suspensión rija por tres meses, mientras los consumidores sufren la falta de gasolina que eleva los precios al alza. La quita de este adicional representaría suspender temporariamente el agregado de U$S 18,4 centavos de dólar por cada galón de gasolina, cuyo costo promedió U$S 4,96 dólares el último miércoles 22 de junio en los EE. UU., cerca del récord histórico de U$S 5.02 establecido el 14 de junio por un galón regular sin plomo, según informó la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés)