Frente Amplio: Fernando Pereira ganó las internas

¿Quién es Fernando Pereira?

Fernando Pereira que empezó a militar en el movimiento sindical desde los 18 años, hoy tiene 55 y hasta comienzos de noviembre era el presidente de la Pit-Cnt. Fue uno de los impulsores a favor del referéndum para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) y expresó que lo que la discusión es “ entre los que defendemos el Estado como el que tiene que colocar su mano para redistribuir mejor los ingresos y entre los que creen en el Estado mínimo. Eso es lo que está en juego, si el Estado sigue siendo importante en la sociedad democrática o tiene que jugar un papel irrelevante.”

El Frente Amplio tiene como prioridad en su agenda el referéndum del 2022 para derogar la LUC. Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay, tiene como prioridad evitar que esto suceda y preservar la Coalición Multicolor que lo llevó al gobierno sin rupturas en el camino.

Repercusiones

José Mujica, expresidente de Uruguay, expresó su apoyo a la candidatura de Pereira, considera que es una buena figura para la presidencia del FA en tanto “se ha pasado la vida negociando, es un hombre muy dúctil, muy abierto”.

Lacalle Pou dijo que su vínculo con Fernando Pereira era bueno: “El buen vínculo seguramente va a continuar, como cuando era presidente del Pit-Cnt. Los cargos los hacen las personas”. Y agregó:

No me cabe la menor duda de que me voy a tomar unos mates con Fernando a pocos días de asumir