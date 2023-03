FBI ahondó en el Covid-19: "Fue un incidente de laboratorio"

Tras la audiencia anual en el Senado sobre amenazas nucleares a Estados Unidos, a cargo de la directora de Inteligencia Avril Haines, quien expuso que aún no se conoce la causa del brote del nuevo Covid 19 —debido a ausencia de datos de China—, la congresista republicana Collins (Maine) le salió al cruce:

“Simplemente no entiendo por qué continúa manteniendo en nombre de la comunidad de inteligencia que estas son dos explicaciones igualmente plausibles (…) Simplemente no lo son”.

Es evidente la grieta al interior de la comunidad de inteligencia sobre el origen del Coronavirus 19.

image.png Susan Collins, senadora republicana por Maine.

Ahora, ocho senadores solicitan un informe detallado a Haines, es decir, a la Oficina del Director Nacional de Inteligencia (ODNI) sobre cómo se procesó y sintetizó la información de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), ya que la Administración de Biden al escoger a Inteligencia "prácticamente eliminó la capacidad del gobierno de EE. UU. para compartir abiertamente los resultados de la evaluación con cualquier transparencia significativa".

“Le escribimos para solicitarle que entregue de inmediato al Congreso cada evaluación de IC utilizada y en la que se basó la Oficina del Director Nacional de Inteligencia (ODNI) para sus publicaciones de consenso”, dice la carta.

“Finalmente, nos preocupa que las credenciales de clase mundial de los científicos y otros expertos de los elementos IC no hayan sido igualadas por los revisores de ODNI (…) Si ODNI no pone a disposición del congreso todas las evaluaciones individuales de IC, entonces será importante que ODNI proporcione descripciones completas de las credenciales, capacitación, experiencia y títulos de trabajo de cada individuo involucrado en la síntesis de evaluaciones de IC de ODNI, para incluir a todos los detalles , individuos en acuerdos de personal interinstitucional, consultores no remunerados, contratistas federales y designados políticos”, cierra la solicitud.

A poco de cumplir el tercer aniversario de la pandemia de COVID-19, todavía no hay consenso sobre dónde se originó el virus. Ahora, el Departamento de Energía de Estados Unidos dijo que surgió de una fuga de laboratorio, según un informe clasificado de 2021 divulgado por The Wall Street Journal (WSJ).

El medio neoyorkino cita que el “informe de inteligencia clasificado proporcionado recientemente a la Casa Blanca y a miembros clave del Congreso” acusa directamente a China del brote.

image.png

No obstante, la Casa Blanca aseguró ayer domingo (26 de febrero) que Inteligencia no ha llegado a ningún acuerdo sobre el tema aún.

La conclusión se considera relevante porque se basa en la supervisión de una red de 17 laboratorios estadounidenses, incluidos algunos que realizan investigaciones biológicas avanzadas, explica AFP.

Por ejemplo, el FBI concluyó en 2021que fue el resultado de una fuga de laboratorio. En función de la calidad de la información y su procedencia, los servicios de inteligencia suelen asignar a sus conclusiones tres niveles de confianza: alto, moderado o bajo, explica el Diario de España.

En este caso, el FBI le asignó una "confianza moderada", mientras que el Departamento de Energía es de "confianza baja", según WSJ.

image.png

Al principio de la pandemia la mayoría de los expertos consideró que el virus probablemente había surgido de forma natural cuando saltó de un animal a un humano. De hecho, ya se han documentado múltiples casos de este tipo.

Sin embargo, dado que no se encontró el huésped animal, la posibilidad de una fuga accidental en el laboratorio de Wuhan cobró fuerza.

De momento, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró hace pocas semanas que hará todo lo posible "hasta que obtengamos la respuesta" sobre los orígenes de la enfermedad y negó dichos que sugerían que había abandonado el cometido.

Por su parte, la comunidad científica pide de una vez saber cómo y por qué el virus se desencadenó en 2020, conocimiento crucial para prevenir y enfrentar la próxima pandemia.

Más contenido en Urgente24:

Mercado pago y la inversión de bajo riesgo: Adiós plazo fijo

Tras parodia, cautelar de Jorge Lanata para Dady Brieva

Plazo Fijo Mercado Pago: Cuánto puedo ganar sin usarlo

Acuerdos paritarios: Más gremios superaron el 100%

Este signo en las heces se asocia con problema del hígado