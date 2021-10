Faltazo al Congreso de Guillermo Lasso y el "gurú" de Macri

El presidente ecuatoriano se excusó de su inasistencia ante la Constitucionales de la Asamblea Nacional por el encuentro que mantuvo con servidores policiales a la misma hora. Además de él, también estaban citados su esposa, María de Lourdes Alcívar, y uno de sus hijos, Santiago Lasso, quienes a través de una carta señalaron que no lo harán porque no son funcionarios públicos y no tienen esta obligación legal con la Asamblea.