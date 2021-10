Pandora Papers: Luis Ventura no calla y se justifica

¡Quiero saber dónde está la guita! Porque yo sigo viviendo en Lanús en un departamento de dos ambientes, ¡Alguno que me diga dónde está la guita! ¡Quiero saber dónde está la guita! Porque yo sigo viviendo en Lanús en un departamento de dos ambientes, ¡Alguno que me diga dónde está la guita!

El panelista respondió furioso al tema circulando, e intentó alejarse de la offshore que podría haber sido utilizada para evadir dinero y/o lavarlo.

image.png Luis Ventura en Polémica en el Bar, programa donde participa como panelista.

La respuesta de Jorge Rial

Tal como contó Urgente24, desde el entorno del ex conductor de Intrusos, también respondieron a los documentos revelados, y confirmaron que controló esa sociedad y que luego exteriorizó sus activos ante las autoridades tributarias argentinas. Así el periodista habría utilizado la medida implantada por Mauricio Macri en 2016:

En su momento, cuando estaba casado, esa sociedad se había hecho para comprar unos bienes en Miami. Fue una época en que le fue bien. Al final no hizo nada, no compró nada ni hizo ninguna inversión. En 2016, la poca guita que tenía la trajo con el blanqueo y no quedó nada afuera. Trajo toda la plata, y cerró la sociedad En su momento, cuando estaba casado, esa sociedad se había hecho para comprar unos bienes en Miami. Fue una época en que le fue bien. Al final no hizo nada, no compró nada ni hizo ninguna inversión. En 2016, la poca guita que tenía la trajo con el blanqueo y no quedó nada afuera. Trajo toda la plata, y cerró la sociedad

Además, desde el entorno agregaron que la información que surge sobre él en los Pandora Papers está desactualizada, ya que informó todo ante el fisco, al punto de erigirse como uno de los 10.500 contribuyentes que abonaron el impuesto a la riqueza recientemente.