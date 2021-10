Pandora Papers, ¿El principio del fin de Sebastián Piñera?

En caso de que la acusación sea visada por ambas cámaras, por mayoría en la Cámara Baja y 2/3 en Senado, el Presidente se verá obligado a dejar su cargo y quedará con la inhabilidad de cinco años para ejercer cargos públicos.

La acusación, la segunda que impulsa la oposición contra Piñera en este mandato, se concretó a poco más de una semana de la publicación de la investigación periodística denominada Pandora Papers, que constituye la mayor filtración de datos financieros de paraísos fiscales, que vincula a presidentes, ministros, exfuncionarios, artistas, reyes y futbolistas con sociedades offshore.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló la investigación que Piñera vendió su empresa minera Dominga una vez que asumió La Moneda a su empresario amigo Carlos Alberto Délano. Parte de la operación se realizó en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal, y estuvo condicionada a que la compañía quedara exenta de ciertas normativas ambientales, algo que decidió su propio gobierno.

La Acusación

El texto acusatorio, que consta de 99 páginas, se funda en 2 capítulos : el primero por vulneración al "principio de probidad y el derecho a vivir en un medio libre de contaminación" y el segundo por haber “comprometido gravemente el honor de la nación”.

Según detalla el documento, "el Presidente de la República infringió abiertamente la Constitución y las leyes al cometer actos de su administración que vulneran los artículos 8 y 19 n°8 de la Constitución Política de la Republica”, esto es, que cometió "actos de su administración que vulneran el principio de probidad y el derecho a vivir en un medio libre de contaminación".

Mientras que el segundo capítulo acusatorio, argumenta que el "Presidente de la República, ha comprometido gravemente el honor de la nación al incumplir obligaciones jurídicas internacionales, así como un grave daño reputacional a la institución de la Presidencia de la República".

El prontuario

Adicionalmente, los representantes agregaron un anexo donde detallan el "prontuario de escándalos públicos" de Piñera, haciendo mención a 10 hechos concretos.

Esto, como explicaron, porque "los hechos que motivan la presente acusación constitucional sólo pueden leerse con la profundidad que merecen teniendo a la vista esta historia, cargada de acciones cuestionadas por incumplir la normativa financiera o por posible uso del poder público en beneficio propio. Sorprendentemente todas ellas han escapado al juicio político, administrativo, penal e internacional".

El desfalco del Banco de Talca: Habiendo ejercido el cargo de gerente general entre marzo de 1979 y septiembre de 1980, los diputados subrayan que "Sebastián Piñera Echeñique fue encargado reo el 28 de agosto de 1982 y se ordenó su arresto por fraude e infracciones a la Ley General de Bancos. En dicho proceso judicial, Alberto Danioni, uno de los dueños del banco, declaró que Piñera permitió y aprobó la creación de cuatro empresas agrícolas para traspasar deudas incobrables ". Desde el 28 de agosto del 82′, agregan, " Piñera se mantuvo prófugo mientras sus abogados preparaban en su defensa , la presentación de un recurso de amparo para garantizar su libertad. El recurso fue presentado el 3 de septiembre del mismo año y fue rechazado por la séptima sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, para luego ser acogido por la Corte Suprema con fecha 20 de septiembre de 1982 permaneciendo en total, 24 días prófugo de la justicia". Con fecha 24 de julio de 2009, en un artículo publicado por el diario La Nación, la ministra de Justicia de Augusto Pinochet en la época, Mónica Madariaga, afirmó que había intercedido "indebidamente" para que se dejara sin efecto la orden de detención emitida contra Piñera. 1985 - Sanciones de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) por transacciones realizadas en Citicorp5: En 1985, la SVS cursó multas a Piñera, gerente de Citicorp-Chile, debido a que, en la administración de fondos mutuos, incurrió en "sobregiros contables que contravienen la legislación vigente" . Piñera y Juan Bilbao Hormaeche, el gerente de proyectos de Citicorp, habrían sido sancionados 4 veces por la SVS en 1985, por las que habrían sido multados por 8000 UF por "vender valores de propiedad de sus fondos mutuos a precios "inferiores a los del mercado", utilizar instrumentos no permitidos, anticipar operaciones de compromiso de compraventa sin previa información a los clientes y no informar sus operaciones a la autoridad, entre varias otras causas". 1990 - Adquisición de empresas zombis y conflictos de interés en el senado: En marzo del 90 Piñera asumió como senador y pese a que él mismo indicó que dejaría actividades empresariales de lado, dice el texto, junto a otros grandes grupos inversionistas compraron firmas quebradas con deudas declaradas "incobrables" y usaban sus pérdidas para reducir utilidades y eludir impuestos. Sostienen que "Sebastián Piñera adquirió y utilizó empresas zombis entre 1992 y 2004, articulando una compleja estructura societaria, según se expone muy claramente en el capítulo 2 del libro del periodista Juan Andrés Guzmán "Empresas Zombis: La mayor elusión de la elite chilena". "Pero esto no es todo. 2 años antes de la adquisición de la primera empresa zombi, el recién electo senador Piñera, miembro de la Comisión de Hacienda del Senado, lideró las negociaciones por la oposición para que se aprobara la reforma tributaria del gobierno del presidente Aylwin", se agrega. 1997 - Caso Chispas: Se asevera que este fue un caso popularmente conocido como "el negocio del siglo", consistente en un escándalo bursátil y político ocurrido en Chile en 1997, donde en un proceso de venta de la empresa chilena Enersis a la española Endesa, los principales accionistas aseguraron la venta de su participación a un precio alto, dejando al resto de los accionistas minoritarios con una depreciación de sus acciones , entre ellos Sebastián Piñera, quien en ese entonces era senador de la República y que apareció públicamente denunciando el hecho. "Una vez ocurrido el escándalo, los accionistas minoritarios negociaron con la empresa española una solución, pero mientras estaban en este proceso el hoy Presidente de la República aseguró personalmente la venta de sus acciones, negociando privadamente con la empresa española y acordando un precio superior a la Oferta Pública de Acciones", se expone en el texto. 1997 - la actualidad - Empresas offshore en paraísos fiscales: En el anexo se indica que el mandatario chileno ha caído en grandes contradicciones, ya que si bien dijo que se debe terminar con paraísos fiscales, los diputados insisten en que los ha aprovechado. Se menciona: La familia Piñera fundó en 1997, en las Islas Vírgenes Británicas, la sociedad Bancard International Investment Inc. Su nombre salió a la luz el 2016 cuando se descubrió que a través de esa sociedad Piñera tenía acciones de la pesquera peruana Exalmar y que funcionaba como un vehículo de inversión en el exterior. A propósito de este caso, también salió a la luz la existencia de Eneida S.à r.l., SPF, sociedad de responsabilidad limitada, y de gestión patrimonial familiar, que data del año 2014 y que esta domiciliada en Luxemburgo, país considerado por la Unión Europea como un paraíso fiscal. "Al momento de la publicación de esta información, Inversiones Odisea, empresa del holding familiar Piñera-Morel era la única accionista de la empresa Eneida. El año 2017, CIPER reveló la existencia de una segunda sociedad espejo llamada Bancard International Development Inc. constituida en Islas Vírgenes británicas el 2006", agregan. En 2019, el Servicio de Impuestos Internos detectó anomalías tributarias por transferencias a estas sociedades, en un monto de más de $500 millones de dólares, que activó una comisión investigadora especial en esta Cámara, que aún no entrega informe. 2006 - Caso LAN, uso indebido de información privilegiada: Con fecha 6 de julio de 2007, la SVS resolvió aplicar una sanción de multa de Unidad de Fomento (UF) 19.470 a Piñera por haber infringido la prohibición de comprar acciones que la Ley de Mercado de Valores impone a las personas que cuentan con información privilegiada, por la operación mediante la cual adquirió, a través de la sociedad Santa Cecilia S.A. , un total de 3 millones de acciones de LAN Airlines S.A., por un monto de $9.840 millones, el 24 de julio de 2006, dado que en su calidad de director, al momento en que realizó la compra, conocía en detalle los estados financieros de esa sociedad (al segundo trimestre de 2006), los cuales no eran de público conocimiento. Esto, en todo caso, fue desestimados por Fiscalía para una eventual persecución penal. Igualmente, le costó al mandatario duros reproches internacionales. 2008-2011 - Cascadas: El citado documento hace referencia a que el caso cascadas es una cuestionada operación financiera ocurrida al interior de la empresa minera Soquimich que c onsistió en numerosas compraventas de acciones que se realizaron entre el 2008 y el 2011 por empresas ligadas al accionista mayoritario Julio Ponce Lerou ("sociedades Cascada") , por las que las SVS multó al empresario por un monto de más de 70 millones de dólares. Piñera tenía participación en las sociedades cascadas, a través de sus empresas Bancard y Santa Cecilia, pero la SVS no investigó su participación en el caso. Pese a eso, se indica, "a mediados de octubre del 2013, Sebastián Piñera reconoció públicamente haber invertido "en algun momento" en las cuestionadas sociedades cascada que controlaban SQM ". 2009-2010 - Fideicomiso ciego y la declaración de intereses del presidente: Se hace presente que luego de haber sido cuestionado ampliamente durante su primera campaña presidencial el año 2005, por su participación en las más diversas empresas y sociedades y los eventuales conflictos de interés que potencialmente podrían surgir en su desempeño como Presidente de la República, el 24 abril del año 2009, Piñera anunció que delegaría la administración de su patrimonio a las agencia Larraín Vial, Moneda, Celfin y Banco Bice . "Cada uno de estos contratos establece que las carteras de acciones encomendadas para su administración se encuentran detalladas en un "Anexo A" que no se encuentra adjunto a ninguno de los contratos publicados. En virtud de lo anterior es que las participaciones que el presidente Piñera tenía en las empresas por las que constituyó este fideicomiso ciego no aparecen en la declaración misma de intereses y tampoco en los contratos adjuntos", aseguran. Sin embargo, citando a Ciper, se da cuenta de que hay 43 empresas donde el actual presidente mantenía cerca de 400 millones de dólares en acciones . 2014 - 2015 - Penta - SQM: En el marco de la investigación tributaria y penal que desencadenó este caso, aseguran los acusadores, la empresa chilena Soquimich (SQM) rectificó el año 2015 ante el Servicio de Impuestos Internos, 103,3 millones de pesos chilenos por servicios presuntamente no prestados por 4 proveedores que participaron paralelamente en la campaña electoral de Piñera del año 2009 . 2017 - Declaración de intereses y patrimonio y su fortuna según la revista Forbes: Se sostiene que en mayo del 2017, Piñera en su calidad de precandidato presidencial, entregó a Servel una declaración de intereses y patrimonio para inscribir su candidatura en las primarias presidenciales de ese año. En dicha declaración, afirman, el entonces candidato declaró un patrimonio de 600 millones de dólares, en circunstancias que, según la revista Forbes del mismo año, su fortuna alcanzaría los 2700 millones de dólares.

¿Qué dijo el Ejecutivo?

Luego de que se concretara la presentación del libelo, desde el Congreso, el ministro vocero de gobierno, Jaime Bellolio, manifestó: "Esperamos que los parlamentarios que creen en la democracia no se plieguen a este clima de inestabilidad. Los presidentes son elegidos por mandato popular, y su mandato termina después de cuatro años, no cuando un grupo de parlamentarios de ultraizquierda quiere".

Cambia el escenario porque estamos frente a un golpe blanco. Es obvio que quieren modificar el resultado de las elecciones democráticas y no quieren un traspaso de mando democrático y republicano como corresponde el 11 de marzo Cambia el escenario porque estamos frente a un golpe blanco. Es obvio que quieren modificar el resultado de las elecciones democráticas y no quieren un traspaso de mando democrático y republicano como corresponde el 11 de marzo

"No es solamente este gobierno, se daña la institución de la Presidencia. La campaña se ha tornado a lo más sucio, pero no todo se vale, como pretenden algunos de ultra izquierda. (...) Se han dedicado (la oposición) a presentar acusaciones sin fundamentos. Quienes la impulsaron son la izquierda más radical, cuando saben que no tiene ninguna fundamento jurídico. El antecedente ‘nuevo’ es una traducción del inglés. Es un tema ya visto por el Juzgado de Garantía y la Corte de Apelaciones donde fue sobreseído", concluyó Bellolio.