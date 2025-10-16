Fabulosa despedida del cohete más grande del mundo

SpaceX no pretendía recuperar el Booster 15 con los brazos de la torre, sino ensayar virtualmente la maniobra sobre el golfo de México. El ensayo fue perfecto, pero la retransmisión de SpaceX desde el punto de vista del cohete no hizo justicia a la precisión de la maniobra. Afortunadamente, las cámaras de NASASpaceflight capturaron el momento desde la costa.

Con el video asistimos a los últimos segundos en vuelo del Super Heavy V2. Y el último truco que SpaceX sacó de la galera. El imponente cilindro de acero de 70 metros de altura, equivalente a un edificio de 24 plantas, parece detener el tiempo sobre el océano. El frenado fue tan suave y vertical que dio la sensación de estar flotando por arte de magia a decenas de metros del agua. Después cae a plomo y se autodetona.

el-megacohete-starship-de-spacex.webp Starship concluyó una etapa volverá al espacio con nueva tecnología

El punto era desorbitar

El medio Xataka, que analizó la última rutina de máquina. Explicó que la maniobra era crítica, pero que la compañía la tiene controlada, es desorbitar. Por tercera vez en su historia, Starship reencendió un motor Raptor en el vacío del espacio, lo que en el futuro le permitirá volver para aterrizar o hacer correcciones orbitales en misiones a la Luna y a Marte.

SpaceX había retirado a propósito aún más parches de losetas del escudo térmico con el objetivo de aumentar el estrés sobre el vehículo y recopilar datos de límites de tolerancia al calor extremo de la reentrada. A pesar del maltrato, la nave sobrevivió al infierno rodeada de plasma mientras las cámaras a bordo mostraban vistas espectaculares.

Justo antes del final, la nave ejecutó otra maniobra novedosa: un "viraje dinámico" para simular la trayectoria que harán las futuras Starship para alinearse con la torre en Starbase. Al igual que el propulsor, la nave intentará ser atrapada por los brazos mecánicos de una de las dos torres de lanzamiento.

Por último, a los 66 minutos de vuelo, la Ship 38 realizó su icónico giro previo al amerizaje, encendió motores de frenado y cayó al agua de una pieza, fue su despedida y la puerta que se abre para llevar cargas al espacio sin perder la unidad.

