España/Irlanda/Noruega reconocen a Palestina e Israel retira embajadores

image.png 144 de los 193 estados miembros de las Naciones Unidas ya reconocen un estado palestino.

Sánchez, que es uno de los críticos más acérrimos del gobierno de Israel por “la masacre en Gaza y el resto de los territorios palestinos”, en la misma línea, manifestó: “El primer ministro Netanyahu sigue haciendo la vista gorda y bombardeando hospitales, escuelas y hogares. Sigue utilizando el hambre, el frío y el terror para castigar a más de un millón de niños y niñas inocentes, y las cosas han llegado tan lejos que esta semana los fiscales de la Corte Penal Internacional han pedido su arresto por crímenes de guerra”.

“Tenemos que utilizar todos los recursos políticos a nuestra disposición para decir, alto y claro, que no vamos a permitir que la posibilidad de que la solución de dos Estados sea destruida por la fuerza porque es la única solución justa y sostenible para este terrible conflicto”.

Alrededor de 144 de los 193 estados miembros de las Naciones Unidas ya reconocen un estado palestino, incluida la mayor parte del sur global, Rusia, China e India.

8 de los 27 estados miembros de la UE que ya han reconocido un Estado palestino, pero que dieron el paso antes de unirse a la UE, son Bulgaria , Chipre , República Checa , Eslovaquia, Hungría, Malta, Polonia y Rumanía .

También Suecia que se convirtió en el primer miembro de la UE en Europa occidental en reconocer un Estado palestino en 2014.

Entre los que no reconocen el estado palestino destacan, Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos, el Reino Unido y Australia.

Aislamiento de Israel

Mientras que Hamas, la Autoridad Palestina, Jordania, Arabia Saudita y Qatar aplaudieron el reconocimiento de un Estado palestino por parte de Irlanda, España y Noruega, Israel lo condenó y anunció la retirada de los embajadores. Consideró que “estos países optaron por recompensar a Hamás e Irán reconociendo un Estado palestino”.

Según The Times of Israel, el gobierno de Netanyahu convocó a los enviados de los tres países en Israel para "severas reprimendas" y adelantó que se les mostrarán imágenes del secuestro de cinco mujeres soldados israelíes el 7 de octubre en medio del asalto de Hamas, que se haría público el miércoles por la noche.

“Las imágenes subrayarán la decisión retorcida que tomaron sus gobiernos”, manifestó el Ministro de Asuntos Exteriores Israel Katz. "Su paso tendrá graves consecuencias".

image.png Israel, cada vez más aislada del mundo.

“La locura irlandesa-noruega no nos detiene; estamos decididos a lograr nuestros objetivos: restablecer la seguridad de nuestros ciudadanos, desmantelar a Hamás y traer a los rehenes a casa. No hay causas más justas que éstas”, concluyó.

El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, exigió que Israel aprobara miles de nuevos asentamientos en represalia.

De hecho, este miercoles en una clara represalia y para seguir demostrando su rechazo a un estado palestino, Israel permitió el regreso a tres asentamientos evacuados de Cisjordania a los que se les había prohibido ingresar desde una evacuación ordenada en 2005, según supo The Guardian. Los tres asentamientos, Sa-nur, Ganim y Kadim, están situados cerca de las ciudades palestinas de Jenin y Nablus.

Postura de Israel

Israel en ovarios ocasiones aseguró que tras la guerra no habrá un Estado palestino, a pesar de que es la única solución para normalizar relaciones con los países musulmanes y alcanzar la paz en Medio Oriente.

Para gran parte de los judíos, Israel debe mantener el control de seguridad sobre todo el territorio al oeste del río Jordán porque “en cada territorio del que nos retiramos (Líbano, Gaza y Cisjordania, a los que se refirió como Judea y Samaria), el terror se dirige contra nosotros”.

Israel resentida y aún traumatizada por la masacre del 7 de octubre se niega a creer que solución de los “dos estados” es lo único que garantizaría la convivencia pacífica entre un futuro estado palestino y el estado de Israel.

Se siente demasiado insegura como para retirarse de las tierras dominadas por los terroristas y describe la desmilitarización y la desradicalización como objetivos a alcanzar en el mediano plazo.

Netanyahu afirmó que su postura no impediría que Israel expandiera el círculo de paz a nuevos países árabes, “junto con nuestros amigos estadounidenses”. Sin embargo, la embajadora saudita en Estados Unidos, la princesa Reema bint Banda, en el Foro Económico Mundial en Davos sostuvo que la única solución a la guerra y estabilización en Medio Oriente es un Estado Palestino, de acuerdo a Arab News.

image.png

Israel está empecinada en creer en las negociaciones directas entre las dos partes, pero las últimas fracasaron hace más de 15 años. Netanyahu sugirió, para mantener el orden y reemplazar a Hamas, trabajar con representantes locales “que no estén afiliados a países o grupos terroristas y no reciban apoyo financiero de ellos”. Pero no nombró quién sería ese partido palestino.

El único candidato es la Autoridad Palestina que tiene un autogobierno limitado en Cisjordania, con la que mantiene una relación enconada y la que a ojos de USA y otros países árabes sería la opción más factible de gobernar “democráticamente" a Gaza.

Israel aseguró que el anuncio común de Irlanda, Noruega y España socavará las conversaciones encaminadas a lograr un alto el fuego y la liberación de los rehenes que siguen en Gaza.

Respecto a su último aliado, USA, Washington está a favor de los solución de estados pero ha dicho que la Autoridad Palestina necesita someterse a reformas significativas antes de ser reconocida como Estado por acusaciones de corrupción y mala gestión.

Más contenido de Urgente24

Es oficial: La hija de Domingo Cavallo fue designada embajadora ante la OEA

Misiones acordó con UPCN y ATE pero policía y docentes no

Prepagas: Más citaciones y rumores de decreto 'flexibilizador' de Milei

Egipto frustró acuerdo: Alteró el plan de tregua y desconcertó a todos

Día Internacional de la Biodiversidad: Alarmante situación y probables consecuencias