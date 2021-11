Emmanuel Macron apuesta por el "coraje político" de Lula

Desde que Bolsonaro asumió la presidencia brasileña en 2019, las relaciones políticas entre Brasilia y París, especialmente estrechas en la última década, se han enfriado. Ninguno de los dos dirigentes ha realizado, de momento, visitas de Estado al otro país.

De acuerdo con el diario local Brasil247, Lula recibió el premio "Coraje político 2021", otorgado por la publicación de la revista Politique Internacionale, como resultado de un gobierno que, entre 2003 y 2011, sacó a 30 millones de brasileños de la línea de pobreza. El exmandatario recibió el premio por "una obra marcada por el deseo de promover la igualdad racial y social en su país".

La revista especializada en política exterior también destacó la resistencia de Lula ante la persecución política y judicial, "esfuerzos recompensados con la decisión del Supremo Tribunal Federal de revocar sus condenas", agrega el periódico brasilero.

La publicación también señaló que Lula "está reencarnando la esperanza a los ojos de una gran mayoría de sus compatriotas, decepcionados con la administración de Bolsonaro".

El Premio al Coraje Político ha sido distribuido por la revista desde 1981, siempre que reconocen las cualidades necesarias para el liderazgo en una personalidad. El premio ya ha sido otorgado al Papa Juan Pablo II; Los ganadores del Premio Nobel de la Paz Anouar el Sadate, ex presidente de Egipto, y Frederik De Klerk, ex presidente de Sudáfrica.

Tras el galardón, Lula dio una rueda de prensa a la prensa francesa y defendió la recuperación de la confianza internacional en Brasil.

Estoy buscando restaurar la credibilidad que alguna vez tuvo Brasil con el mundo. Viajo para hablar con gobiernos europeos, políticos, prensa, para demostrar que Brasil es infinitamente mejor que el gobierno actual, que la gente es mejor, democrática, generosa, esa ignorancia no es la que gobierna hoy

"Conocí a mucha gente para hablar de democracia. Entre 2003 y 2015, Brasil fue un protagonista internacional, activo en la Organización Mundial del Comercio, en la Organización Mundial de la Salud, en el tema ambiental. Brasil participó activamente en todos los foros multilaterales porque creía en la existencia de estos foros", explicó Lula.

Hoy Brasil está fuera, no participa de nada. No estamos invitados para nada, nadie quiere visitar Brasil

Lula reafirmó la importancia de las alianzas estratégicas con la UE, especialmente basadas en un proceso de reindustrialización en Brasil.

(Es importante) tener un comercio más saludable con la Unión Europea, Estados Unidos y China

De acuerdo con una encuesta de la empresa Good Judment, contratada por The Economist, Lula tendría un 68% de posibilidades de ganar las presidenciales de 2022, mientras que Bolsonaro solo un 20%.

Esta gira por Europa, que comenzó el 12/11, puede ser vista como un claro comienzo de campaña pero Lula aclaró que no lo es.

"No busco apoyo electoral porque las personas con las que me reúno no votan en Brasil (...) Estoy buscando el restablecimiento de la credibilidad que Brasil ya tuvo", aclaró.

En la capital francesa, también se reunió ayer con la alcaldesa de París y candidata a las presidenciales de Francia en 2022, la socialista Anne Hidalgo, y hoy con el anterior presidente de Francia François Hollande, también socialista.

Anteriormente se reunió con Olaf Scholz, futuro canciller de Alemania. También pasó por el Parlamento Europeo para participar en la conferencia de alto nivel sobre América Latina.

La gira europea concluirá el 18/11 en Madrid, con otra charla en la Casa América y varias reuniones con líderes políticos de la izquierda.

Una tercera vía en Brasil

El exjuez Sergio Moro declaró estar "listo" para disputar la presidencia de Brasil en 2022, manifestó su decepción con el mandatario Bolsonaro y Lula.

Afiliado de nuevo a Podemos, Moro fue invitado al programa Conversa com Bial de TV Globo.

Estoy listo para liderar este proyecto, para construir un proyecto consistente con el pueblo brasileño, si el pueblo tiene confianza en mí ese proyecto seguirá adelante

Cuando el presentador Pedro Bial le preguntó si este sería el anuncio de la candidatura, enfatizó: "Este camino comienza ahora con la membresía. Estamos abiertos a encaminar a Brasil. Va mucho más allá de la lucha contra la corrupción. Necesitamos convertirnos en el país de el futuro finalmente. Estoy preparado".

Entre 2019 y 2020 Moro fue ministro de Justicia y Seguridad Pública del gobierno de Bolsonaro.

El exministro contó haber pedido a presidente que adopte algunas medidas contra la corrupción, pero el mandatario se desentendió del tema.

Confieso que quedé sorprendido con esa actitud porque él había adoptado un discurso orientado hacia el combate a la corrupción. Yo tenía la expectativa de que el presidente sería más estadista

Como responsable de Lava Jato el entonces juez Moro condenó por corrupción a Lula. Las condenas de Moro fueron anuladas por la Corte, que lo acusó de haber sido "parcial" al juzgar al exmandatario.

"Lo que vimos en el gobierno de Lula fueron los más grandes escándalos de la historia", aseveró Moro, que impulsa una "tercera vía" en medio de la "polarización" entre Bolsonaro y Lula.

En la conversación, Moro volvió a negar injerencia en el proceso electoral de 2018 y reafirmó que aceptó el cargo de ministro de Justicia y Seguridad Pública en el gobierno de Bolsonaro, creyendo que "es la oportunidad de ayudar al pueblo brasileño".

Moro ahora busca apoyos en las bases "lavajatistas", entre ellas grupos que lideraron las manifestaciones por el juicio político a la ex presidenta Dilma Rousseff, como Vem Pra Rua y Movimento Brasil Livre.

Una encuesta de la agencia Quaest, publicada la semana pasada, indicó que Moro es el mejor ubicado de los candidatos de la "tercera vía" con el 8 % de las intenciones de voto.

La encuesta ubicó a Lula en primer lugar con el 48 % y en el segundo está Bolsonaro con el 21 %.