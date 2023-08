El sorpresivo gesto de Lionel Messi con Josef Martínez

El gol de penal de Josef Martínez

Acerca del gesto de Lionel Messi con Josef Martínez, el venezolano contó entre risas en entrevista con Apple TV, que “en realidad iba a cobrar él, pero cuando fue la jugada del penal él mismo fue el que me dijo que lo cobrara. Yo le dije ‘cóbralo tu’, pero él me dijo ‘cóbralo tu’. Así que lo terminé cobrando yo. Al final uno cuando viene un penal hay que esperar a ver qué dice el hombre, ¿no?”.

Luego, durante una nota con ESPN, Martínez agregó que “Messi me dio un penal. Tuve un mal desempeño y lo hizo para recuperar mi confianza. Aprecio su actitud. Messi me dejó tirar el penal. No me estaba yendo muy bien, así que me dejó tomarlo para recuperar algo de confianza. Agradezco ese gesto”.

El jugador venezolano también dijo: “Con la clase de jugadores que tenemos se presta para eso. Trato de moverme lo más pronto posible para no llenar los espacios en donde le tiene que llegar la pelota a Leo. El equipo se ve muchísimo mejor, tenemos que seguir por este camino”.

Además, expresó que “en los entrenamientos hablamos mucho. Obviamente con jugadores de ese calibre tienes que hacer los movimientos que la pelota te va a llegar. Te llega con facilidad”.

Finalmente, Martínez destacó el gran valor de contar con jugadores como Lionel Messi o Sergio Busquets en el equipo: “No solo su presencia cambia todo, lo visto hoy. Fue un partido de mucho roce y ellos sacan la ventaja. Hay que trabajar en conjunto, pero sabiendo que ellos sacan mucha ventaja”.

¿Quién es Josef Martínez?

Josef Martínez, de 30 años, es un jugador venezolano que inició su carrera con el Caracas FC, en donde se desarrolló como futbolista en las categorías inferiores antes de debutar como profesional en el 2010, según una reseña publicada por el Inter Miami.

Martínez ha representado a La Vinotinto en 60 ocasiones, sumando 13 goles y tres asistencias. Ha competido con el equipo en tres ediciones de la CONMEBOL Copa América, eliminatorias para la Copa Mundial y amistosos internacionales.

Mientras, en el ámbito internacional, el delantero venezolano ha destacado por varios logros. Ha participado en la Super League de Suiza, militando en el BSC Young Boys y FC Thun. También estuvo tres años en la Serie A de Italia con el Torino FC, y sumó seis temporadas con el Atlanta United.

El goleador venezolano finalmente fue fichado por Inter Miami en enero del 2023 previo a la cuarta temporada del Club en la liga.

¿Cuándo juega el Inter Miami?

Lionel Messi volverá a las canchas con el Inter Miami en los próximo días para disputar el partido de octavos de final.

Las Garzas deberán visitar el domingo 06/08 al Dallas, que superó al Mazatlán por 2-1 y que cuenta en sus filas con dos futbolistas argentinos: Alan Velasco y Facundo Quignon, detalla Olé.

El horario del encuentro aún no ha sido confirmado.

