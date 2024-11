El gurú cripto que cree que comer una banana de US$6 millones es arte

No es la primera vez que millonarios despilfarran tan groseramente su dinero por una obra vacua y banal. En 2014 el conde Duerckheim-Ketehodt pagó por 3,2 millones de euros por “Mi cama” (1998) de Tracey Emin que consistía en una exhibición de la propia cama de la artista desecha con sábanas rugosas y sucias rodeada de botellas vacías, condones usados, paquetes de cigarrillos y un par de bombachas con manchas menstruales. Su idea era plasmar su autodestrucción tras una ruptura amorosa.

Justin Sun comerá la banana

La premisa del arte ready made pretende resignificar los objetos cotidianos: el plátano no como fruta sino como escultura banal y como inversión risible (devenida en juguete) de los superricos. La idea de Comedian justamente era burlarse de la mercantilización del arte.

La simplicidad -una fruta perecedera pegado con cinta- parece una broma, pero termina reflejando la superficialidad de un sistema en que el concepto vale más que el objeto.

Por cierto, Maurizio Cattelan en diálogo con The New York Times dijo en su momento que no ganaría ni un solo centavo con cualquier resultado de la subasta: la fruta subastada por Sotheby's, de hecho, se vendió en una tienda de comestibles en el Upper East Side de Nueva York por 0,35 dólares.

En una entrevista con Art Newspaper explicó: “Comedian no es una broma, sino un comentario sincero y una reflexión sobre lo que valoramos. En las ferias de arte, reinan la velocidad y los negocios, así que lo vi así: si tuviera que estar en una feria, podría vender un plátano como otros venden sus cuadros. Podría jugar dentro del sistema, pero con mis reglas”.

La reciente subasta fue competitiva y de rápido movimiento en la que se aceptaron ofertas en criptomonedas. Comenzaron en US$800.000 y rápidamente superaron las estimaciones iniciales de entre 1 millón y 1,5 millones de dólares.

Jen Hua, de la oficina de Sotheby's China, realizó la oferta ganadora en nombre de Justin Sun.

Sun no solo presumió su adquisición millonaria sino que anunció que se la comerá. Las compras de este tipo suelen ser discretas. Los compradores prefieren mantener el anonimato quizá por vergüenza o para evitar ser ridiculizados por pagar cifras exorbitantes por piezas tan controvertidas. Por el contrario, el cripto empresario hizo de su compra un espectáculo mediático.

Anunció que comerá el plátano como una forma de “honrar su lugar tanto en la historia del arte como en la cultura popular” y “como parte de esta experiencia artística única”.

"Estoy encantado de anunciar que he adquirido con éxito la obra icónica 'Comediante' de Maurizio Cattelan. Esta no es una simple obra de arte, sino un fenómeno cultural que une los mundos del arte, los memes y la comunidad de las criptomonedas. Creo que este trabajo inspirará más pensamientos y debates en el futuro y se convertirá en parte de la historia. Me siento honrado de ser el orgulloso propietario de este trabajo icónico y espero que genere más inspiración e impacto para los fanáticos de arte de todo el mundo”.

Ni siquiera la idea de devorar la fruta es su creación original, que, por cierto, parece más una excusa que una reflexión genuina en un intento de obtener un retorno simbólico por su inversión.

En 2019, el artista de performance David Datuna se devoró una de las bananas justo después de que Art Basel la vendiera. En 2023, el estudiante de arte Noh Huyn-soo consumió la banana exhibida en una sala del Museo de Arte Leeum en Seúl y luego pegó la cáscara en la pared.

Los “curadores” reemplazaron la banana y Noh justificó su acción, aprobada luego por Cattelan: “Dañar una obra de arte también podría verse como una obra de arte; pensé´que sería interesante…¿No está pegado allí para que se lo coman?”

Como parte de la adquisición, Sun recibirá no sólo el plátano y la cinta adhesiva, sino también un certificado de autenticidad e instrucciones detalladas de instalación que incluyen los pasos para sustituir el plátano, subrayando el carácter efímero de la obra.

Las instrucciones desglosan, por ejemplo, que la banana debe cambiarse y reponerse cada 7 días, que debe ser pegada a 1,60 metros de altura o que debe poseer una inclinación de 37 grados.

Criptomepresario

Nacido en 1990 en Xining, Justin Sun es un empresario y diplomático. En diciembre de 2021, Justin Sun se retiró como director ejecutivo de la criptomoneda TRON para convertirse en Representante Permanente de Granada ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Ginebra hasta 2023.

Justin Sun es un nombre muy conocido en el sector de las criptomonedas. Según el medio Crypto news flash, como fundador de TRON, una plataforma de blockchain descentralizada, y de la stablecoin USDD, ha construido una fortuna considerable y ha adquirido una influencia significativa dentro del sector de las criptomonedas. Además, Sun es propietario de BitTorrent, una plataforma de intercambio de archivos muy utilizada, así como de la bolsa Poloniex. Propuso el año pasado un marco de pago descentralizado orientado a la IA para ChatGPT.

En 2023 fue demandado por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos , quien alegó que Sun y sus empresas habían participado en actividades fraudulentas para inflar el precio de los tokens TRON (TRX) y BTT, además de vender valores no registrados.

image.png

Este año fue elegido “presidente del Congreso” y nombrado “primer ministro” de Liberland, un país autoproclamado independiente en 2015 que afirma poseer (pero no controlar) una pequeña región ubicada en la orilla occidental del río Danubio, de siete kilómetros cuadrados, en la frontera entre Serbia y Croacia.

Sun es licenciado en Historia en la Universidad de Pekín, con una Maestría en Estudios de Asia Oriental de la Universidad de Pensilvania, pero le encanta llamar la atención.

En diciembre de 2021 ganó una subasta con una oferta de 28 millones de dólares para ser el primer pasajero que pagara en volar en el vehículo New Shepard de Blue Origin en julio de ese año, aunque no pudo participar en la misión debido a un conflicto de programación.

Los problemas legales, adquisiciones millonarias y cargos políticos solo han contribuido a aumentar la popularidad de Sun. No se sorprendan si, dentro de unos días, Justin se filme comiendo la banana.

Más contenido de Urgente24

Valeria Mazza ninguneó a Susana Giménez luego de que impidiera su llegada a Telefe

Otra vez rumores sobre desplazar a Martín Menem pero ¿quién quiere ser 'golpista'?

CPI ordena arresto de Benjamin Netanyahu, Gallant y líder de Hamas

Abandona 'Los Simpson' una de sus actrices más veteranas: ¿De quién se trata?

Gabriel Bornoroni franquiciado de LLA y host de Karina Milei en Córdoba