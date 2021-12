El FMI se va de Brasil, ¿Hubo presión de Bolsonaro?

El anuncio se produce en medio de los dichos de Guedes y sus críticas a las previsiones de la institución financiera.

El miércoles (15/12), el ministro de Economía sostuvo que firmó un documento en el que expresa que el país ya no necesitaría el trabajo del fondo, aunque la decisión de mantener o no la oficina la tomaría el propio FMI.

Además, Guedes también criticó al ex presidente del Banco Central brasilero, Ilan Goldfajn, quien asumirá el cargo de Director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI.

"Aparentemente, el expresidente del Banco Central fue muy crítico con Brasil y se va para allá. Es un buen economista, un buen amigo, pero si ya tiene un punto de vista aparentemente muy crítico y muy negativo sobre Brasil, ¿Aún necesita un representante aquí?", preguntó el titular de la cartera de Economía en un evento con empresarios de la Federación de Industrias del Estado de São Paulo (FIESP).

Goldfajn, quien es presidente del directorio de Credit Suisse, dijo en una entrevista con Neofeed esta semana que los inversionistas extranjeros no están huyendo de Brasil, "ya han huido".

Según Guedes, el Ministerio de Economía ya había firmado el cierre de la residencia oficial del FMI en Brasil antes de que Ilan fuera nombrado director. Agregó que el fondo puede quedarse con la oficina si así lo desea, pero que "el gobierno dice oficialmente que no necesita tenerlos aquí".

Al dejar la decisión final en manos del FMI, se duda que haya habido una presión. Sin embargo, Guedes tiró uno que otro palito en contra del organismo financiero.

Se le llama residente del FMI en Brasil, nosotros que lo acreditamos. Ya le hemos pedido que cierre el FMI (en Brasil) en junio del próximo año. Si (el FMI) quiere, mantendrá el cargo. Pero nosotros están diciendo oficialmente que estamos diciendo que ya no necesitamos tenerlos aquí. Hace muchos años que no los necesitamos. Se quedaron porque les gusta la feijoada (plato típico a base de frijoles), el fútbol y de vez en cuando critican un poco y hacen una predicción equivocada

Según él, la misión del fondo se instaló en Brasil en un escenario diferente, cuando no había control presupuestario. Para Guedes, hoy la situación es de un régimen competitivo y un programa de apoyo fiscal muy fuerte.

El ministro también afirmó que el grupo del FMI hizo una predicción errónea sobre la caída del PIB en 2020, cuando dijo que sería del 9%.

El periódico local Estado de San Pablo escribió que el "FMI cerrará su escritorio en Brasil por presión del gobierno en medio de las críticas de Guedes", pero ¿se puede hablar verdaderamente de presión?