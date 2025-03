¿El fin de Marine Le Pen? Inhabilitada y condenada por corrupción

Según Le Monde, los magistrados también acusaron a Le Pen de "socavar la democracia".

“Marine Le Pen ha estado en el centro de este sistema ilegal desde 2009. Los acontecimientos han socavado grave y duraderamente las reglas de la democracia. Esto supone un enriquecimiento del partido, una elusión de las normas que rigen la financiación de los partidos políticos y, por lo tanto, una elusión de la democracia”.

Los doce asistentes juzgados junto a ellos también fueron declarados culpables de recepción de bienes robados. El tribunal estimó que el daño total fue de 2,9 millones de euros al hacer que el Parlamento Europeo "se hiciera cargo de personas que en realidad trabajaban para el partido de extrema derecha".

Los nueve eurodiputados y doce asistentes declarados culpables firmaron "contratos ficticios" y existía claramente un "sistema" en el seno del partido, declaró la presidenta del tribunal, Bénédicte de Perthuis. "Se ha comprobado que todas estas personas trabajaban en realidad para el partido, que su diputado no les había encomendado ninguna tarea " , explicó, "y que iban cambiando de diputado".

Al estilo de Donald Trump, Le Pen ha acusado a los fiscales de buscar su "muerte política", alegando un complot para mantener a RN fuera del poder.

La candidata presidencial fue declarada culpable de apropiación indebida de aproximadamente 474.960 euros en particular para los contratos de su guardaespaldas, Thierry Légier, y de su ex agregado parlamentario y ex cuñada, Catherine Griset.

Según al justicia, entre 2004 y 2016, el partido liderado por Le Pen desvió más de 3 millones de dólares en sueldos para los supuestos asistentes de sus parlamentarios, quienes terminaron trabajando directamente para los intereses de la formación de extrema derecha.

¿Muerte política de Marine Le Pen?

Después de encontrar culpable a Le Pen, el juez presidente la inhabilitó para postularse a cargos públicos durante 5 años años, con efecto inmediato.

Según Le Monde, Le Pen abandonó abruptamente el tribunal de París antes de escuchar durante cuánto tiempo se le prohibirá postularse a ningún cargo público.

La prohibición automática de cinco años perjudicará a Le Pen, tres veces candidata presidencial. Le impediría presentarse a las elecciones presidenciales de 2027. Ella había afirmado que 2027 sería su última candidatura para un cargo máximo. Conservaría su escaño parlamentario hasta el final de su mandato.

image.png Golpe fuerte a la extrema derecha francesa.

El líder del Agrupamiento Nacional, Jordan Bardella , que llegó a la sede del partido en los últimos minutos para reunirse con Le Pen, salió en su defensa para atacar a la justicia:

“Hoy no es sólo Marine Le Pen la que está injustamente condenada: es la democracia francesa la que ha sido ejecutada”.

En Francia, las apelaciones generalmente tardan un año en ser escuchadas, por lo que es posible que Marine Le Pen sea juzgada nuevamente en 2026, y que se tome una decisión antes de la campaña. Por tanto, su candidatura sigue siendo técnicamente posible en caso de absolución por parte del Tribunal de Apelación. Sin embargo, esto sigue siendo poco probable.

Más contenido de Urgente24

Lo que le faltaba a Fernando Gago: Perder con dos ex panelistas de ESPN

Cristian Fabbiani usó la frase de Gustavo Costas para chicanear a Boca y Gago

Netflix abrió el debate sobre los incels: ¿Qué son y por qué resultan peligrosos?

Noche olvidable para Boca: cayó vs. Newells, falló un penal y se lesionó Herrera