El duro motivo por el que Yulimar Rojas pidió disculpas

"Estoy protegiendo la temporada de 2024 y no quiero poner en riesgo ni físicamente ni psicológicamente los Juegos Olímpicos", ha explicado la venezolana.

De esta manera, Rojas no defenderá su oro logrado en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, y ha reconocido que se trata de una decisión "difícil".

"Para mí siempre es un gusto y un privilegio poder representar a mi país y me habría encantado ir con todo el gusto posible, pero las fechas no convienen. Es difícil para mí tomar esta decisión. Lamento profundamente no poder acompañarlos en esta ocasión", ha expresado en el comunicado.

Finalmente, Rojas pidió disculpas a los venezolanos. "Pido disculpas a todos los venezolanos que ya habían adquirido sus entradas para verme saltar en Santiago 2023, pero esta es una decisión muy dura que hemos tomado pensando en seguir brindando alegrías al país en los Juegos Olímpicos. Espero que todos sepan entender".

¿Cuándo volverá a competir Yulimar Rojas?

Pese a que Yulimar Rojas no participará en los Juegos Panaméricanos, la atletla confirmó que sí estará en las Finales de Eugene, donde intentará lograr su tercer Diamante consecutivo de la Diamond League.

El evento será el sábado, 16 y domingo 17 de septiembre de 2023.

Vale recordar que, la atleta venezolana logró una distancia de 15 metros desde su primer salto, y en dos ocasiones posteriores superó esa ejecución, con 15,15, durante la reanudación de los encuentros de la Diamond League.

Yulimar Rojas y su batalla mental

Por otro lado, Rojas también ha querido hablar sobre su "batalla mental", como ella lo ha definido. Lo hizo a través de su cuenta en Instagram.

"Tu parte emocional, mental o psicológica juega un papel fundamental y, si no está en equilibrio con la parte física, si no hay una compenetración en las dos partes, todo se ve rotundamente afectado", manifestó la estrella venezolana.

"Nadie sabe lo que pasa dentro de mí, no es fácil afrontar esa situación donde sientes que el mundo está derrumbándose y necesitas encontrar la forma de solucionar lo que pasa en ese preciso momento, cómo trabajar desde el balance emocional para dejar toda la presión que se centra y se focaliza en solo un minuto de concentración. Un minuto que parece un siglo; y un minuto que requiere un trabajo de muchos años", continuó.

"Sí es verdad que tengo mucha metas y sé que estoy cada vez más cerca de lograr lo que yo misma espero de mí. A veces debo dejar de ser tan dura conmigo misma, ahora mismo estoy tan orgullosa y satisfecha de mi trabajo hecho en Budapest. No es fácil librar una batalla psicológica en medio de un gran campeonato. Poder convencerme de que mi poder mental es fuerte y que me puedo sobreponer a cualquier dificultad, cualquier miedo, cualquier inseguridad si me lo propongo, que aunque esté hundida sin saber cómo salir de allí, yo puedo (salir adelante) simplemente porque quiero y porque estoy destinada a salvar cualquier batalla o lucha en la que me encuentre", finalizó.

