El convoy de 60 km en dirección a Kiev se habría dispersado

En los últimos días, el portavoz del Pentágono, John Kirby, había especulado con que el convoy podría estar frenado por "desafíos logísticos y de suministro" así como por "resistencia por parte de los ucranianos".

Nadie sabe con certeza por qué el convoy estuvo frenado tantos días, ni si su dispersión y redistribución actual es una reacción ante el ataque de las fuerzas ucranianas o no. En entrevista con Urgente24, días atrás, el especialista Natalio Steiner, decía con respecto al motivo del 'parate' del convoy:

"Solamente hay especulaciones. Una podría tener que ver con las instancias negociadoras. El elemento negociador de los rusos podría ser señores, acá tenemos un convoy de 60 kilómetros de magnitud, ustedes no tienen forma de parar esto. Lo pueden estar usando como un elemento de presión. Por otro lado, no lo sabemos porque la información militar en esta guerra es muy escasa de los dos lados -no sabemos cuántos soldados ucranianos murieron, no sabemos de qué forma están resistiendo, no sabemos qué unidades militares ucranianas quedaron golpeadas completamente; de Ucrania lo único que tenemos a nivel militar son mensajes nacionalistas (que son de propaganda y es entendible) y las imágenes que vemos de destrucción- pero quizás sí efectivamente el convoy esté atascado por una resistencia de parte de los ucranianos. Me parece lo menos probable. Una tercera consideración podría ser que (Vladímir) Putin está pensando que el daño militar que han sufrido hasta ahora las fuerzas rusas es más importante del que pensaba y está planeando algún tipo de cambio de estrategia militar para ver de qué forma se puede conquistar Kiev: si bombardearla, machacarla y destruirla; si sitiarla completamente; si entrar de forma arrasadora llevándose todo por delante; qué es lo más ventajoso, entre comillas, que podría llegar a hacer".

El ministerio de Defensa de Ucrania difundió en su cuenta oficial de Twitter un video en el que muestra que el convoy habría sido atacado. El hecho habría sucedido días atrás. Las imágenes habrían sido captadas desde un dron.

"Un dron captó la escena en las afueras de Brovary, a 35 kilómetros de la capital ucraniana, según confirmó el sitio especializado Bellingcat, que geolocalizó la zona conocida como carretera E95, donde las tropas rusas intentan concentrarse para asaltar la ciudad", publicó el diario Clarín. "Según explicó Dan Sabbagh, editor de defensa y seguridad del periódico The Guardian, el video editado combina las imágenes del avance de los tanques, la respuesta de las fuerzas armadas ucranianas y el posterior repliegue de la artillería rusa. Además, la grabación contiene un audio en el que aparentemente un comandante ruso informa del ataque a sus superiores y reporta la muerte de un jefe de regimiento, lo que sugiere que el enfrentamiento ocurrió hace algunos días".

"Hace más de una semana que Kiev está cercada por un convoy militar ruso. Las imágenes captadas por la sociedad estadounidense de imágenes satélite Maxar, en el sexto día de guerra, desvelaban una larga caravana de más de 60 kilómetros al noroeste de la capital ucraniana que incluía carros blindados, artillería y otros vehículos", explica el diario El Español. "Lo que parecía una amenaza de ataque inminente nunca llegó a concretarse y el convoy detuvo su avance. El pasado 4 de marzo, la BBC informaba de la parada total del convoy por problemas técnicos. El Pentágono explicó entonces la intención de los rusos de 'reagruparse deliberadamente y reevaluar el progreso que no han logrado'. En ese momento, se especuló con que el convoy podía estar parado debido a falta de suministro, a la baja moral de los soldados rusos, o por la resistencia ucraniana. Ahora, un video de un dron publicado por las fuerzas armadas de Ucrania parece mostrar a tanques rusos T-72 y otros vehículos que formaban parte de este convoy emboscados por la artillería ucraniana, y algunos se vieron obligados a retroceder.

En el vídeo se escucha también una conversación de radio interceptada en la que se desvela que el comandante del regimiento murió en el ataque, que destruyó a varios vehículos. Según el Ministerio de Defensa de Ucrania, el oficial era el coronel Andréi Zakharov, comandante del 6º Regimiento de Tanques de la 90ª División de Tanques del Distrito Militar Central. Unas imágenes de 2016 muestran que el presidente Putin le otorgó la Orden del Valor".

La muerte de este comandante no ha sido confirmada por Rusia.