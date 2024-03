Difícil: Hamas exige tregua para revelar lista de rehenes vivos

image.png Hamas remarco que sin un alto el fuego primero no develará la lista de rehenes vivos.

Naim sostuvo que esto era imposible sin un alto el fuego primero, ya que los rehenes estaban dispersos por la zona de guerra y retenidos por grupos separados. Todo se complica si en las conversaciones no interviene una delegación israelí.

El mismo Naim en diálogo con la BBC dijo: "No sabemos cuáles de los rehenes están vivos o muertos. Hemos pedido un alto el fuego para recopilar esos datos [sobre qué rehenes están vivos y dónde”. Y remarcó que la información relacionada con los rehenes era "valiosa" y no podía darse "gratis".

Hamás, en una declaración del viernes pasado anunció que había matado a 7 rehenes, pero sólo anunció los nombres de 3. Gershon Peri, de 79 años, Yoram Itak Metzger, de 80, y Amiram Israel Cooper, de 85.

Para el gobierno de Benjamin Netanyahu el grupo terrorista debe abandonar exigencias “delirantes e inútiles" como alto el fuego total, la retirada de las tropas israelíes de Gaza y permitir que los habitantes de Gaza desplazados regresen a sus hogares antes de que la organización terrorista proporcione información sobre los rehenes que retiene.

Israel no enviará una delegación a la actual ronda de conversaciones en El Cairo hasta que vea una lista de rehenes vivos. Israel ya ha dicho reiteradas veces que no pondrá fin a la guerra hasta que Hamás sea erradicado y Hamás no liberará a todos sus rehenes sin un acuerdo que ponga fin a la guerra.

Mientras, los palestinos siguen sumidos en una catástrofe humanitaria. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que la desnutrición en el norte de Gaza es "particularmente extrema". 1 de cada 6 niños menores de dos años padecía desnutrición aguda en el norte de Gaza.

Hamas vs Israel en Ramadán

El Ramadán siempre es una época delicada durante la cual estallan tensiones y se desarrollan enfrentamientos entre la policía y los fieles. Ahora en medio de la guerra se espera lo peor; por eso la concreción de un acuerdo sería visto como una suerte de respiro para ambos bandos.

Recordemos que el Ramadán, noveno mes del calendario islámico, respetado por musulmanes en todo el mundo como el mes de ayuno, oración, reflexión y comunidad, es uno de los Cinco Pilares de Islam.

Benjamin Netanyahu sometido al ultraortodoxo populista Ben Gvir planea limitar el acceso de los árabes israelíes a la Mezquita de Al-Aqsa en el Monte del Templo de Jerusalén durante el Ramadán.

image.png El Ramadán siempre es una época delicada durante la cual estallan tensiones y se desarrollan enfrentamientos entre la musulmanes y judíos.

El Monte del Templo, a menudo punto caliente de enfrentamientos entre las fuerzas israelíes y palestinas, se considera el lugar más sagrado del judaísmo, ya que es la ubicación de dos templos bíblicos, mientras que la Mezquita de Al-Aqsa en el Monte es el tercer lugar más sagrado del Islam, convirtiéndose la zona en un importante punto álgido del conflicto palestino-israelí.

“Si para el Ramadán nuestros rehenes no están en casa, los combates continuaron en todas partes, incluida la zona de Rafah", anunció la semana pasada Benny Gantz.

