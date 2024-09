¿Despido de Gallant? Benjamin Netanyahu compromete a Israel por poder

image.png Yoav Gallant podría ser destituido.

En un plano visible eso desencadenó protestas masivas, por lo que Netanyahu tuvo que dar marcha atrás en su decisión, pero en otro plano oculto, debilitó al país e invitó a la masacre del 7 de octubre.

Además, las encuestas muestran que Gallant supera a Netanyahu en la confianza pública, lo que ha frustrado al mandatario israelí. El pensamiento independiente de Gallant y su negativa a actuar como subordinado de dañan aún más su posición.

Gideon Sa'ar

También la salida de Gallant se debe a cuestiones políticas. En las negociaciones secretas Netanyahu le habría ofrecido el liderazgo en defensa a cambio de un acuerdo político sobre una legislación que permite la exclusión de la mayoría de los hombres ultraortodoxos del servicio militar; algo a que el actual ministro se opone.

“Promover una ley que consagraría una exención del servicio militar obligatorio es también un abandono moral. Están en juego vidas humanas y el futuro de la nación”, recriminó el opositor Benny Gantz.

“Cuando nos unimos al gobierno de emergencia, dejamos de lado la política en aras de la guerra, y ahora Netanyahu y Sa'ar están dejando la guerra de lado en aras de la política”, siguió.

Sobre todo este asunto escribió el periodista Yossi Verter de Haaretz exponiendo los peligros del ingreso del contradictorio Sa'ar al poder.

image.png Benjamin Netanyahu y Gideon Sa'ar.

“Sa'ar ha llegado a la encrucijada más humillante para un político israelí, donde espera que Sara Netanyahu levante su veto a su nombramiento. Según los informes, Sara se opone a sustituir a un ministro independiente por otro. No quepa duda: si se nombrara a Sa'ar, no actuará como el hombre que dice sí a Netanyahu, y deberíamos esperar un conflicto entre los dos desde el principio. Está en las cartas. Si actualmente sus relaciones se describen como mejores que las que mantienen Gallant y Netanyahu, es sólo porque no están trabajando juntos. Si trabajan juntos, lucharán”.

Además se detuvo a analizar la lógica de la jugada del primer ministro: “Netanyahu fue citado el lunes diciendo que 'ampliar el gobierno' en realidad ayudaría a un acuerdo con rehenes. Su razonamiento es que si la coalición crece de 64 diputados a 67 o 68, se podría llegar a un acuerdo, incluso si el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir y su partido, abandonaran el gobierno, e incluso si Sa'ar y el diputado Ze'ev Elkin del partido Derecha Unida de Sa'ar (que podría ser nombrado ministro sin cartera) votan en contra, dado que presumiblemente no abandonarían el gobierno”.

Haaretz durísimo contra Sa'ar

“El argumento de Sa'ar es que desde el 7 de octubre no hay lugar para conflictos de intereses. El hecho es que él, el parlamentario Benny Gantz y el parlamentario Gadi Eisenkot se unieron al gobierno el 11 de octubre, hasta que renunciaron, cada uno por turno. Sa'ar quiere "influencia" y dirigir el Ministerio de Defensa se la daría. Bien, es como si un miembro de la oposición de la Duma rusa fuera nombrado ministro de Defensa en el gobierno del presidente Vladimir Putin porque hay una guerra. La pregunta es quién dirige el país”.

“Sa'ar se unirá –si se une– a un líder corrupto, peligroso, desenfrenado y cínico que "prefiere su propio beneficio al interés del Estado" (como escribió personalmente Netanyahu en su anuncio del despido de Gallant en marzo). Desde entonces, este rasgo, que Sa'ar denunció, no ha hecho más que intensificarse. Y, por cierto, últimamente se ha reanudado el golpe judicial. Levin y el diputado Simcha Rothman están en ello. Sa'ar, como miembro del gabinete, se vería obligado a apoyar los proyectos de ley golpistas, a los que anteriormente se había opuesto, y con razón. ¿Cómo podría apoyarlos ahora?”

Saar.webp ¿Sa'ar abandonará sus lapidarias críticas a Netanyahu por el liderazgo en Defensa?

“Hasta la fecha, Sa'ar ha confiado en su reputación de ser un hombre que cumple su palabra. Sabía cómo rechazar las tentadoras ofertas de Netanyahu, incluido el cargo rotatorio de primer ministro, así como los cargos de ministro de Defensa y ministro de Asuntos Exteriores. Los rechazó porque sabía que el hombre que los ofrecía no cumpliría sus promesas y lo engañaría e insultaría como lo hizo con Gantz”.

“Sa'ar fue el más firme partidario del gobierno de cambio de Bennett y Lapid en su esfuerzo por aprobar un proyecto de ley que impediría que un acusado penal formara un gobierno –con todos sus problemas– porque creía que bloquear a Netanyahu era el interés primordial”.

“Considera a Netanyahu un líder ilegítimo e inadecuado que lleva a cabo campañas de incitación y difamación contra sus rivales políticos (en adelante: "la máquina del veneno").

¿A dónde se ha ido todo este sentimiento? La cartera de defensa es tentadora, pero ¿qué pasa con los principios y la integridad? Conectarse con Netanyahu es un trato con el diablo, y cualquiera que firma un acuerdo con el diablo vende su alma al diablo”.

“Después de que Sa'ar renunció al gobierno, propuso fijar una fecha para las elecciones a principios de 2025. Ahora permitiría que el gobierno fallido y su líder, que elude la responsabilidad y culpa al mundo entero por sus problemas, complete su mandato en octubre de 2026”.

“Es exasperante, indignante y es inaceptable. Este gobierno debe ser derrocado, no salvado. Sa'ar ha dicho esto en múltiples ocasiones. Ahora podría ser su salvador y su póliza de seguro, el chaleco antibalas del peor gobierno de la historia de Israel: el gobierno responsable no sólo del golpe judicial, que debilitó al país e invitó a la masacre del 7 de octubre, sino también de lo que vemos. en el día a día: una policía politizada, ataques contra la fiscal general y su adjunto e incitación tóxica contra sus opositores”.

