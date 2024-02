Dan Erikson, María Corina Machado, y los chinos

Dan Erikson, funcionario del Pentágono (US Defense), sustituirá en marzo a Juan González, como el asesor para América Latina N°1 del presidente de USA, Joe Biden. En abril Venezuela estará en la agenda por la renovación o no del levantamiento de sanciones petroleras ( Acuerdo de Barbados) en el año electoral 2024 de Nicolás Maduro. ¿Y María Corina Machado o no?