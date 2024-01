Nicolás Maduro repite el juego e inhabilita a Maria Corina Machado

Además, a Machado le sucede lo mismo que a Volodymyr Zelensky en Ucrania: es un mundo convulsionado, en el que aparecen, de pronto, otros temas más urgentes.

El anuncio

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó este viernes 26/01 que la candidata presidencial de la principal coalición opositora, María Corina Machado, está inhabilitada para ejercer funciones públicas por un período de 15 años.

El Supremo argumentó que la solicitud de Machado no cumplía con los requisitos establecidos en el Acuerdo de Barbados, que contemplaba la revisión de los casos de inhabilitación política por parte de la Sala Electoral:

Se ratifica la constitucionalidad del artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y en consecuencia el Contralor General de la República está facultado para establecer sanciones de inhabilitación, en ese sentido la ciudadana María Corina Machado Parisca, de conformidad con la Resolución N° 01-00-0000285 de fecha 16 de septiembre de 2021 está inhabilitada por quince (15) años por estar incurso en los hechos, ha sido participe de 26/01la trama de corrupción orquestada por el usurpador Juan Guaidó, que propició el bloqueo criminal a la República Bolivariana de Venezuela, así como también, el despojo descarado de las empresas y riquezas del pueblo venezolano en el extranjero, con la complicidad de gobiernos corruptos, dentro de los cuales se destacan la entrega de la empresa CITGO HOLDING, INC y CITGO PETROLEUM CORPORATION con un valor aproximado de treinta y cuatro mil millones de dólares americanos (US$ 34.000.000.000,00) a la empresa canadiense CRYSTALLEX por mil quinientos millones de dólares americanos (US$ 1.500.000.000,00), lo que causó un daño al patrimonio de la Nación por treinta y dos mil quinientos millones de dólares americanos (US$ 32.500.000,000,00).

Embed Aquí el procedimiento para revisión de habilitaciones, que se cumplió cabalmente. Cosa juzgada pic.twitter.com/CxrK7RTlZE — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) January 27, 2024

El anticipo

Antes de esto, Rodríguez hizo referencia a la corrupción y la conspiración, frecuente mecanismo de Maduro para quitarse de encima a sus enemigos.

En la rueda de prensa del Ministerio Público el 22/01/2024 se anunció que 31 civiles y militares fueron detenidos y otros 14 están siendo imputados por estar presuntamente involucrados en 5 tramas de "conspiración" contra Maduro y otros dirigentes del PSUV.

"Mientras estábamos firmando ese acuerdo en Barbados, ya el asesino de La Viñeta estaba en los momentos finales para secuestrar al Presidente y al ministro (de Defensa) Padrino (López); ya estaba el plan «Brazalete Blanco», lo llamaron así, para secuestrar al gobernador del Táchira y asesinarlo (…). Vamos a ir hasta las últimas consecuencias con estos criminales: ya hay 37 detenidos y todos enfrentan penas de entre 25 y 30 años de cárcel".

"A estas alturas, si su plan macabro hubiera tenido éxito, estaríamos inmersos en una guerra civil".

"Si tocan una sola célula del cuerpo de Nicolás Maduro Moros, que se preparen porque vamos con todo".

"¿Qué hubiera hecho el gobierno de Estados Unidos si un responsable de la seguridad del presidente Biden confiesa un plan para asesinar al Presidente? ¿Qué hubieran hecho? (…) Ya no nos vengan más con que «estamos preocupados y consternados», porque nosotros ya estamos curados de espantos y de preocupaciones. Porque así es la hipocresía".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/AlbertoRodNews/status/1750927638523191668&partner=&hide_thread=false ÚLTIMA HORA | Tarek William Saab acusa al exfiscal Renny Amundaraín y el exdefensor Público, Adys Salcedo, de recibir soborno de 360 mil dólares de pranes del Tren de Aragua.



"Ellos creían que no iban a ser captados", afirmó. https://t.co/CsLMvMe7F5 pic.twitter.com/QUVEzIqjcf — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) January 26, 2024

María Corina Machado

Pero el objetivo de Rodriguez fue instalar otro tema: María Corina Machado no será autorizada como candidata presidencial por corrupta.

"A la Machado le dijeron que tiene que bajar un poco el tono. No hay forma de que esta mujer sea candidata a nada en ninguna elección de la República Bolivariana de Venezuela".

Y él fue por más:

Con sanciones o sin sanciones, con oposición o sin oposiciones; con observadores internacionales o si no quieren venir, en Venezuela en 2024 habrá elecciones porque es lo que establece la Constitución y elegiremos al Presidente o a la presidenta de la República, y se nos irá la vida en defender el derecho que tiene este pueblo para elegir presidente en paz, en democracia, con el mejor sistema electoral.

Una de cal

La situación se puso tensa horas después. Ocurrieron citaciones a comparecer ante la Justicia (detenciones).

Vente Venezuela denunció cerca de la medianoche del jueves 25/01 que Luis Camacaro y Juan Freites, jefes de campaña en Yaracuy y Vargas de Machado, estaban detenidos.

A través de su cuenta en la red social X, Vente Venezuela alertó que Camacaro y Freites fueron presentados con defensores públicos impuestos.

El equipo de Machado dijo que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) impidieron que los abogados de los detenidos (Juan Freites y Luis Camacaro), llevaran el caso ni la audiencia.

"Ni siquiera tenemos idea de dónde los tienen o si realmente los trasladaron a El Helicoide (una de las sedes del Sebin en Caracas). No les han permitido comunicarse con su familia ni nada; y, en el caso de Guillermo (López) ni siquiera tenemos idea de su paradero, si lo trasladaron o no desde Trujillo", se aseguró.

La esposa de Tomás Sequera denunció el "secuestro" de su marido. En la ciudad de San Felipe, estado Yaracuy, Sequera ocupa el cargo de coordinador de Planificación del partido político Vente, de Machado:

Los interceptaron algunos organismos de seguridad. Ellos se encontraban en un compartir por el 23 de Enero con sus compañeros políticos, en apoyo a María Corina Machado. Luego asistieron a la avenida La Paz para coordinar el cumpleaños de Luis Camacaro y, saliendo de allí, varios carros fueron interceptados y entre ellos estaba el de mi esposo, quien iba con Luis Camacaro.

Luego, Tomás Sequera, dirigente de Vente Venezuela, fue liberado después que lo presentaron en un tribunal en Caracas.

Hubo alivio y festejo en el equipo de la candidata Machado. No sabían lo que ocurriría poco después.

Embed Urgente. La dictadura de Venezuela acaba de CANCELAR las ELECCIONES. Maduro ha decidido no tener oposición, competirá él solo. Han inhabilitado a Maria Corina Machado. Es el momento de un aislamiento TOTAL a Venezuela, toda la comunidad internacional, incluida América Latina. pic.twitter.com/QbinOnnIL1 — Agustín Antonetti (@agusantonetti) January 26, 2024

Una de arena

Con la sentencia de N° 00005, la Sala ratificó la constitucionalidad del artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y "en consecuencia el Contralor General de la República está facultado para establecer sanciones de inhabilitación".

En este sentido, el máximo tribunal ratificó la inhabilitación política de 15 años contra Machado por presuntamente estar vinculada en la "trama de corrupción orquestada por el usurpador" Juan Guaidó

El TSJ también ratificó que el 2 veces candidato presidencial Henrique Capriles Radonski continúa inhabilitado para ocupar cargos públicos hasta 2032, lo que también le impide competir en elecciones.

De acuerdo con la sentencia N° 00003, del Tribunal Supremo de Justicia, Radonski no podrá optar por cargos de elección popular por el referido periodo de tiempo.

El TSJ declaró improcedente la solicitud de amparo cautelar introducida por la defensa de Capriles contra la sanción que le impuso la Contraloría General de la República y ratificó como firme la decisión en la que se le consideró responsable por "irregularidades administrativas" ocurridas durante su período como gobernador de Miranda.

En cambio el TSJ habilitó a los dirigentes Leocenis García, un expreso y dirigente no alineado con la oposición tradicional; Richard Mardo, un exparlamentario; y el exgobernador del estado Zulia, Pablo Pérez.

Embed A pesar de las amenazas graves de sectores de ultraderecha contra la paz de la República, se ha cumplido con el mecanismo establecido en el marco de los Acuerdos de Barbados. Sigamos avanzando. Elecciones en 2024 llueva, truene o relampaguee!!! — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) January 26, 2024

Entonces, Jorge Rodríguez, sostuvo que "se ha cumplido con el acuerdo de Barbados", al darse a conocer las habilitaciones (y la ratificación de inhabilitaciones).

Nicolás Maduro,, durante la transmisión del episodio número 6, de su podcast semanal 'Maduro Podcast', con Jorge Rodrígue como invitado:

"El año pasado sentamos a la oposición y la hicimos firmar el Acuerdo de Barbados, que es arquitectura de nuestra mente y nuestras manos. (...) A los extremistas los llevamos a aceptar el texto propuesto por nosotros que renuncien a la violencia, que respeten la legalidad, la paz y que colaboren para que Venezuela se recupere. (...) ¿Tiene vigencia ese Acuerdo de Barbados? (...) incluso patearon el Acuerdo para la defensa del Esequibo, que es un causa sagrada de todos los venezolanos".

Lo de siempre, 2 pasos para adelante, 1 para atras, y volver a empezar. Hasta ahora la oposición no consiguió cambiarle la agenda a Maduro.