Córdoba capital reclama a Milei desactivar estallido del boleto

Colectivo CBA P.jpg Inminente aumento del boleto en Córdoba.

Un aumento en la canasta propia

Cabe recordar que ciudades como Córdoba capital fueron bastiones del voto libertario durante el 2023. De hecho, el presidente totalizó el 74% de los votos en la provincia mediterránea, con un gran aporte urbano.

Así, de continuar el desbalance de subsidios, Milei podría estar perjudicando de manera directa a sus propios usuarios. El desafío es romper con la lógica centralista impuesta en los últimos años.

“Hasta diciembre, el Estado Nacional financió el 90% del costo real del boleto en el Área Metropolitana de Buenos Aires, mientras que en ciudades del interior el monto cae por debajo del 25% y son los municipios y provincias quienes subvencionan el servicio público de transporte”, apuntaron los intendentes. Por otra parte, la organización de los funcionarios podría ser otro frente de oposición creciente para Milei, tal y como conformaron algunos gobernadores.

Lo que se viene en transporte

En Córdoba, el aumento de boleto antes de que termine enero es inminente. El valor del mismo superará los 240 pesos para ubicarse en 360, algo que también sucederá en otras ciudades.

Pero el escollo podría ser aún mayor si se cumplen las proyecciones de las empresas de transporte. Las mismas reclaman un boleto de casi 600 pesos para que las operaciones sean mínimamente rentables, con subsidios incluidos.

Eso implicaría un aumento cercano al 300%, empujando el costo de vida urbano aún más allá. "Estamos subsidiando a las empresas para poder sostener el transporte en Córdoba. Es la única ciudad que no restringió servicios", explicó Passerini a Cadena 3.

El transporte en el interior del país está atravesando una profunda crisis producto de la distribución inequitativa de los subsidios a las provincias. Reunido con intendentes de diferentes ciudades de Argentina acordamos solicitar una audiencia al Secretario de Transporte



— Daniel Passerini (@PasseriniOk) January 24, 2024

Mientras tanto, Córdoba capital y otras ciudades negocian con UTA y los choferes las nuevas paritarias que serían permanentes. Algo que llevará a que los cuadros tarifarios cambien casi mes a mes.

Así las cosas, el escenario de deterioro inminente continuará en tanto no se resuelva un nuevo esquema de recursos por parte de Nación. Con la canilla cerrada a las provincias, el derrame de dinero no está disponible, y el mercado todavía no logró imponer condiciones para mejorar los servicios.