Brasil: Contundente fallo contra el futbolista Robinho por violación grupal

“Yo me acosté con ella, ella me chupó y me fui. Los otros se quedaron allí. La cámara no iba a grabarme acostándome con la chica, ni a la chica chupándome porque si no iba a joder a todos porque ella me chupó, te chupó...”, explicó Robinho a uno de los amigos, que dice: “Robinho acostándose con ella, ella chupando a Alex, es verdad tío. ¿Cómo la chica loca se acuerda de eso?”.

image.png En marzo de este año, el futbolista brasileño Robinho, condenado por abuso sexual, publicó un video en el que aseguró que fue condenado “por ser negro”.

Fallo que confirma la condena de 9 años de Robinho

Robson de Souza alias 'Robinho', ex jugador de la selección de Brasil, ha perdido este miércoles el recurso que presentó su abogado Mario Rosso Vale para una reducción de su condena de 9 años al solicitar cambiar su carátula de delito "atroz" a "común" por participar en una violación grupal en Milán (Italia) en 2013.

Es que en Brasil los "delitos atroces" son aquellos que revisten gravedad, y por tanto, no están sujetos a recursos como libertad bajo fianza o excarcelación.

image.png Robinho está en la cárcel de los famosos de Sao Paulo y es un preso modelo

"La mera aprobación de la sentencia italiana por parte del STJ (Superior Tribunal de Justicia) no es suficiente para otorgar la gravedad del delito, ya que tal calificación depende de la disposición legal expresa", declaró el abogado Mario Rosso Vale.

Recordemos que en el 2022, el Tribunal de Casación de Roma, la última instancia del poder judicial en Italia, condenó a nueve años a Robinho y a su amigo Ricardo Falco por “violencia sexual en grupo” contra una joven albanesa en una discoteca de Milán (delito cometido en el 2013).

Más tarde, el Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil pidió que el exfutbolista cumpla en el país la condena que le fue impuesta en Italia por una violación de una mujer ya que se corría "el riesgo de permitir la impunidad de un crimen cuya materialidad y autoría han sido reconocidas internacionalmente”.

