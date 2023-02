Boda de Lele Pons y Guaynaa: ¿Va Shakira? (y más detalles)

En una entrevista para ¡Hola! TV, la influencer venezolana confesó: “Me gustaba pero yo no estaba enamorada de él. Lo que pasó que él se fue de mi vida, me dijo: ‘mira, lo nuestro no va a funcionar nunca, me voy a ir’. Esto fue en marzo del 2020 y él después se fue, nunca escuché más de él, me bloqueó, después tuvo una novia (…) yo estuve meses llorando por él, me enamoré de él”.