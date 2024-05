Benjamin Netanyahu impulsa ley de Gantz para alistar a ultraortodoxos

Por ello, Gantz repudió la decisión de Netanyahu: “El Estado de Israel necesita soldados y no trucos políticos que desgarran al pueblo durante tiempos de guerra". Defendió que su propuesta había sido presentada como medida provisional y como "base para el desarrollo de un esquema de servicio israelí, a fin de lograr el servicio militar para todos los sectores del pueblo”. "Esa ley no era satisfactoria entonces y no es relevante en la realidad actual posterior al 7 de octubre”, sentenció.

Gantz, que quiere abandonar el gabinete de guerra para no quedar pegado a Netanyahu, ha insistido en que aquel proyecto vaya acompañada de un plan para extender el requisito del servicio nacional a los israelíes árabes y ultraortodoxos.

Además, él defiende una “mayoría absoluta de jóvenes” para servir a su país. Sostiene que el número debería aumentar gradualmente año tras año y dijo que si bien la mayoría de los haredim serían reclutados bajo el plan, aún quedaría una “élite que continuará estudiando” y "muchos servirán al mismo tiempo que estudian”, según el mismo diario israelí.

Al reducir la edad de exención, el gobierno espera estimular a esos hombres haredíes a abandonar la ieshivá y unirse al ejército a una edad más temprana.

Necesidad de más soldados

La realidad es que en Israel las circunstancias han cambiado. El salvaje ataque de Hamás el 7 de octubre hizo añicos muchas suposiciones inveteradas. El estado judío está librando una de las guerras más largas de su historia y necesita más soldados a lo largo de la frontera con Gaza, en Judea y Samaria, en la frontera norte y a lo largo de la larga frontera con el Reino Hachemita (Jordania). La dura contienda contra Hamas obligó a replantear el rol pasivo de los ultraortodoxos en tiempos de guerra.

Cabe recordar que tradicionalmente la comunidad fundamentalista haredí rechaza el servicio militar y se refugia en el estudio de la Torá. Según oficiales de las FDI, en febrero en la Knesset, unos 66.000 haredim de entre 21 y 26 años quedaron exentos del servicio militar obligatorio este año porque eran estudiantes de ieshivá (centro de estudios de la Torá y del Talmud). Cada año, entre 12.000 y 13.000 haredim obtienen exenciones del reclutamiento de la ieshivá.

Se cree que muchos alumnos de la ieshivá permanecen en programas de estudios religiosos más tiempo del que normalmente lo harían para eludir el reclutamiento reclamando académicos y aplazamientos hasta alcanzar la edad de exención.

image.png Profunda discusión en Israel por la exención del servicio obligatorio de haredíes.

Según medios israelíes con la legislación vigente, Israel exime al 13% de la población del servicio militar. El líder de la oposición, Yair Lapid, explicó cómo una exención de servicio para estudiantes de yeshivá ultraortodoxos obstaculiza la capacidad de Israel para defenderse. "Si se alistaran aquellas 66.000 jóvenes ultraortodoxos, las FDI obtendrían 105 nuevos batallones que son necesarios para la seguridad de Israel”.

Pero los mismos partidos ultraortodoxos que integran el ineficaz gobierno, profundizan la grieta nacional y contribuyen a la prolongación de guerra y muertes, se oponen ferozmente a reclutar estudiantes de la ieshivá para el ejército. Asimismo, el Tribunal Superior de Justicia ha dictaminado que la situación actual viola el principio de igualdad y los críticos de la comunidad haredi argumentan que está obligando al resto de la población a asumir la carga de arriesgar la vida de los combatientes en la batalla. Pero, ¿por qué estos deberían continuar con sus privilegios mientras otros mueren en el campo de batalla?

Pero la grieta es tan profunda en Israel que pareciere no haber solución, al menos en el corto plazo, a este problema que supone una discusión profunda sobre la tradición judía.

