Antony Blinken convoca en Jamaica por la crisis en Haití

La capital es escenario de enfrentamientos entre policías y bandas armadas, que atacaron el palacio presidencial, comisarías y prisiones.

Las administraciones y escuelas de la capital están cerradas desde hace varios días, y

el aeropuerto y el puerto ya no funcionan,

lo que hace temer un colapso del suministro para la población del país más pobre de América.

Los hospitales, atacados por las pandillas, no pueden funcionar normalmente.

Según la OIM, 362.000 personas -más de la mitad de las cuales son niños- están actualmente desplazadas en Haití, con un aumento del 15% desde diciembre 2023.

Una esperanza: 5 personas secuestradas en febrero en Puerto Príncipe, entre ellas 4 religiosos, han sido liberadas, anunció su congregación católica, pidiendo la liberación de otros 2 religiosos detenidos.

Henry no vuelve

"Ariel Henry no volverá a Haití, al menos como 1er. Ministro conforme se desprende tanto de las declaraciones del secretario de Estado, Antony Blinklen, como de la realidad política y las negociaciones que está llevando el Premier con Canadá y USA", escribió Angel Lockward en Listín Diario, de Santo Domingo (República Dominicana).

5 definiciones de Lockward:

##" El Jefe de Gobierno haitiano quedó varado luego de que, al regreso de un viaje imprudente a Antigua y Barbuda -en donde “ofreció compartir el poder con la oposición”- y a Kenia, para suscribir los acuerdos para el envío de las tropas auspiciadas por la ONU, República Dominicana, en un hecho inusual, le negó permiso de aterrizaje. Henry nunca debió salir de Haití en las condiciones de desobediencia civil y de ataques de las bandas, sufría el país."

(N. de la R.: El Consejo de Seguridad de la ONU había acordado enviar una misión internacional encabezada por Kenia para ayudar a la policía haitiana, pero su despliegue todavía no ocurrió. Ariel Henry firmó un acuerdo en Nairobi para permitir el envío de agentes de policía de Kenia y desde entonces ha tratado de regresar a Haití.)

##" Todos los grupos, institucionales y vandálicos, piden en las calles la renuncia de un Gobernante a quien nadie eligió, surgió de una imposición estadounidense tras el magnicidio del presidente Jovenel Moise que dejó a la nación legalmente sin 1er. Ministro pues había destituido a Claude Joseph y el propuesto Henry, no había sido ratificado por el Parlamento, órgano que poco después caducó."

##" Conforme a la Constitución haitiana de 1987 cuando se daba la vacante en la Presidencia, asumía el 1er. Ministro y si este faltaba, el Presidente de la Corte de Casación -en ese caso habría sido Jean Jospeh Lebrun-, pero la modificación constitucional de 2012, modificó esta sabia previsión y generó un vacío, puesto que la violencia ha impedido elegir al Parlamento: En Haití, actualmente no existe, por este vacío, una autoridad legítima, ni siquiera Henry."

##" Henry quien nunca tuvo apoyo de las organizaciones políticas, luego de prometer a CARICOM elecciones antes del 25/08/2025, ahora ante las presiones estadounidenses plantea una Comisión Presidencial, solución que no figura en la Constitución vigente y, si algo han probado respetar los haitianos, desde el golpe de Raoul Cedras en 1993, es la legalidad de las formas."

##" Por el momento luce improbable que USA traslade a Henry con apoyo militar desde Puerto Rico, en donde acoge al “depuesto gobernante”, puesto que una acción de esa naturaleza generaría el rechazo violento de todos -población y bandas-, en consecuencia, él como en su momento el Sha de Iran, Reza Pahleví, si no se queda en el exilio en USA, está condenado a vagar por países de acogida temporal indefinidamente. Y República Dominicana, no debe ser uno."

Antony Blinken

Antony Blinken se encuentra ya en Kingston, capital de Jamaica, para "establecer rápidamente una transición política en Haití mediante la creación de un colegio presidencial independiente y de base amplia, así como el despliegue de una misión multinacional de apoyo a la seguridad", dijo su portavoz, Matthew Miller, en un comunicado de prensa.

El vicepresidente de Guyana, miembro de Caricom, Bharrat Jagdeo, declaró que los países implicados "buscarían restablecer el orden y la confianza del pueblo haitiano" frente a "los criminales que han tomado el control del país".

El apoyo de larga data de Brasil a Haití y la urgente necesidad de asistencia en materia de seguridad fueron temas de una reunión entre Antony J. Blinken y el Presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasilia.

USA busca la contribución de otros países para el despliegue de una misión de apoyo a la seguridad, según el diario Le Nouvelliste, de Puerto Príncipe.

El presidente Lula, según se lee en un artículo del diario Miami Herald, ha dicho que los problemas de Haití van más allá de la seguridad, y hasta ahora él y otros líderes sudamericanos se han mostrado reacios a proponer personal policial o militar para una misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití, que será liderada por Kenia.

Brasil había liderado la Minustah (Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití) durante más de 10 años después de la caída en 2004 del presidente Jean Bertrand Aristide. El año pasado, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Misión de Apoyo a la Seguridad encabezada por Kenia pero la Ja justicia keniana había bloqueado el despliegue. Para USA supone un apoyo financiero de US$ 200 millones.

Que vuelva el Ejército

Volvamos a Angel Lockward, en Listín Diario:

##" De nuevo, en este Estado fallido caracterizado porque el Gobierno no tiene el monopolio de la fuerza, no controla el territorio, ni puede ofrecer a los ciudadanos los servicios básicos, incluida la comida y la seguridad, está entrampado en una de sus principales tara: El complejo sistema semi presidencial de Gobierno, que solamente en la cultura francesa, parece funcionar y no siempre bien."

##"La comunidad internacional simbolizada por la ONU y la OEA, cansadas del tema haitiano, ofrecen declaraciones rimbombantes de “preocupación” a la prensa, como las emitidas esta semana por el Consejo de Seguridad, que desde luego no resuelven absolutamente nada, que ni ofrecen ninguna solución y, que no son temidas, ni tenidas en cuentas por las bandas, ni los empresarios haitianos que las financian."

##"El antiguo Club de Amigos de Haití compuesto por Venezuela, USA, Francia y Canadá por igual, luce hastiado: El apoyo mundial - económico y político- a Haití desde 1993 ha sido amplio, continuo y masivo, pero sin resultado alguno, la situación está peor y con menos perspectivas de salida porque se intenta aplicar la misma solución, una que ha probado ser inútil."

##" Pero la mayor dificultad sigue siendo que la ONU, la OEA y USA no entienden que el problema de la patria de Louverture, en este siglo, no es un “gobierno de transición” para ir a elecciones; esa receta ha sido aplicada en todos los escenarios posibles desde 1986 y siempre fracasó. No es posible creer que haciendo lo mismo se obtendrán resultados distintos, sobre todo porque ahora las condiciones son peores."

##" La hipocresía internacional, aquella que llevó a la disolución del Ejército haitiano, única institución existente en ese país desde 1804 que ha sido parte esencial del problema de la violencia, debe dar paso al realismo político; se debe entender que el problema en el territorio vecino es que la democracia como sistema político, todavía, no puede funcionar allí por el simple hecho de que ella requiere de instituciones y, la piedra lar de las instituciones republicanas es el ciudadano, no la gente."

--------------------

