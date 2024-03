Coscu, picante: 'Lloró' por Morena Beltrán, Blondel y Boca

Racing Club, por su parte, deberá levantar cabeza, ya que no gana desde el 24 de febrero, fecha en la que derrotó a Independiente en el clásico de Avellaneda. Sus próximos citas: Defensa y Justicia, Central Córdoba (SdE), Lanús y Belgrano de Cordoba.

El tweet de Coscu

Pérez Disalvo no sólo tiene un nombre en la comunidad twitchera, sino que también presume de un gran manejo de redes sociales. Y si de interacciones se trata, estamos hablando de uno de los mejores en el rubro.

A sus casi tres millones de seguidores en 'X' -antes Twitter- le añade un humor particular que lo hace tan especial. En la madrugada, horas después del Boca 4-2 Racing, Coscu sorprendió a todos con un comentario:

Me durmió la mina y nos metió el gol de su vida Me durmió la mina y nos metió el gol de su vida

La publicación refiere enteramente a Lucas Blondel, quien de arremetida clavó un remate inatajable para Gabriel Arias para el 1-0 parcial del Xeneize sobre el elenco de Gustavo Costas, y también a la relación entre el lateral derecho y la comunicadora.

Embed Agarrarla de volea y hacer este golazo como Blondel



El sueño del pibepic.twitter.com/YMvdYvyYwx — Bostero (@Volve10Riquelme) March 11, 2024

De manera tragicómica, Coscu se refirió a su affaire fallido con la periodista deportivo de la cadena ESPN.

Además, agregó: "Mañana no voy al programa, que conduzca el Momo (Gerónimo Benavides)".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Martinpdisalvo/status/1767041780845814193&partner=&hide_thread=false me durmio la mina y nos metio el gol de su vida



mañana no voy al programa, que conduzca el momo — Coscu (@Martinpdisalvo) March 11, 2024

Un par de minutos después bromeó sobre la derrota sufrida en el clásico: "Que partidazo de Lebron James eh... we se hacia el pelotudo".

Coscu y Morena

Ambos son del 'palo' del fútbol, aunque Morena Beltrán lo es más porque estudió una carrera que es periodismo deportivo.

Los análisis tácticos y la sabiduría de 'MB' se fusionó con la labor de Coscu en 'ESPN Generación F', quien lidera el proyecto de streaming por el que apostó la cadena estadounidense y que nació en octubre de 2023.

image.png ESPN Generación F.

Lo cierto es que ambos actores dejaron entrever cierta buena onda (y algo de coquteo) en el programa que se emite diariamente de lunes a viernes, además de que existió un pasado en el que Morena y Coscu fueron vinculados amorosamente...

A eso se refirió el fanático de Racing en el segmento de Vorterix 'Paren la Mano', conducido por Lucas Rodríguez, Germán Beder y Alfredo Montes de Oca.

"La realidad es que hay un shippeo absoluto (término millneario refiere al deseo romántico y en ocasiones utópico de unir a dos personas o personajes en un romance) al pedo. Al principio era con Sofi (Martínez), eso es lo peor", indicó Martín Pérez Disalvo.

En aquel entonces, el streamer y boxeador negó rotundamente los rumores de una conexión amorosa.

Embed - COSCU RESPONDE al SHIPPEO con MORENA BELTRAN

Ahh, pero contra Ruggeri

El empate 1-1 entre River y Boca el pasado 25 de febrero en el Monumental produjo mucho análisis del post-partido: la propia señal ESPN fue el epicentro de un acalorado debate entre el campeón del Mundo Óscar Ruggeri y la reportera Morena Beltrán. Y Coscu no dudó de qué lado de la mecha encontrarse...

"Lo más importante es lo que opina la gente. Yo me quedo con eso. Y la gente sabe que vos (hablándole a Morena) tenés un respeto, unos modos, unas formas súper profesionales y bueno...nada, yo no me voy a poner a hablar. Pero creo que de la otra parte es mucho más difícil obtener lo mismo. Entonces hay que hacer un esfuerzo y un poco, como lo puedo decir...", estableció de manera implacable Pérez Disalvo en 'Generación F'.

image.png Coscu en uno de sus streams hogareños.

Detrás de cámara le habrían hecho algunos gestos a Coscu ya que tanto él como Ruggeri trabajan para ESPN. No obstante, pareció no importarle mucho.

No me hagan así (como para que se calme). Yo no estoy picanteando a Ruggeri, pero...Ruggeri, amigo, media pila. Te tenés que ubicar un poco No me hagan así (como para que se calme). Yo no estoy picanteando a Ruggeri, pero...Ruggeri, amigo, media pila. Te tenés que ubicar un poco

Morena rompió el silencio y dijo: "Está perfecto que (Ruggeri) diga lo que piensa". A lo que Coscu contestó: "Pero con respeto, y más con un compañero de trabajo. La altanería quedó obsoleta".

image.png Coscu vs. Ruggeri. (Foto: Olé).

