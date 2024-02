Morena Beltrán, a fondo: Su relación con Blondel, el escándalo de las apuestas y el reclamo a las 'minas'

El reproche de Morena Beltrán a las mujeres

La reportera se tomó un momento de la entrevista con 'DM' para remarcar la doble vara que existe a la hora de juzgar a los protagonistas de la relación: el marcador de punta diestro azul y oro y la propia periodista.

Y las ves, no quiero decir a todas las minas porque sé que hay minas que no, pero que dicen 'Ay, sale con un jugador de fútbol', 'De primera, de Boca, qué interesada', 'Sale con él porque tiene guita' Y las ves, no quiero decir a todas las minas porque sé que hay minas que no, pero que dicen 'Ay, sale con un jugador de fútbol', 'De primera, de Boca, qué interesada', 'Sale con él porque tiene guita'

Continuó MB, firme en sus convicciones: "Igual, al fin y al cabo, te preguntas cuánto de esto tiene que importarte, pero inevitablemente lo leés".

Y agregó: "Me pasó eso digo: 'Boludo, ¿por qué nosotras no nos tiramos buena onda?'. Ver toda la parte positiva que tiene, o lo lindo. Me pasó que el hateo venía por ese lado".

Beltrán habló del hate que recibió cuando los usuarios de redes se enteraron de su noviazgo con el futbolista Lucas Blondel

Las apuestas deportivas

En enero de este año, Urgente24 se hizo eco del escándalo con Morena Beltrán. La joven comunicadora de ESPN quedó salpicada por la promoción de apuestas.

La cronista publicó en ‘X’ (antes Twitter) en la tarde del sábado 27 de enero: “¿Me bancan esta combinada? Triunfo de River en el Monumental y doble chance (empate o gana) para Boca y Racing. Paga 2.51!”.

Lo cierto es que a la mayor parte de la plataforma no le cayó bien el post de MB y por eso la reprendieron fuertemente, aún cuando son varios los periodistas deportivos de largo alcance que están afiliados a los casinos online y a las casas de apuestas (Juan Pablo Varsky, Gastón Edul, Flavio Azzaro, etc.).

De Azzaro a Beder todo el mundo está publicitando casas de apuestas. Antes, durante y después de los partidos de la liga profesional te taladran con lo mismo. Agarrasela con Morena Beltran es una ridiculez, les jode la publicidad según quién la haga. — Ramiro (@_Robybaggio) January 28, 2024

Memoria selectiva la de los twitteros...

Sin muchos rodeos, Morena se refirió a la repercusión que tomó el caso de las apuestas y el boicot sufrido en las redes sociales.

"Yo con BetWarrior tengo contrato hace un montón. Creo en lo que yo le erré es en haber usado Twitter porque yo siempre publico en Instagram (...). Vos por ahí publicás algo en Twitter ya comentaron 10 personas y ya empiezan todos atrás en cadena porque ya está: primero les va a salir a mas usuarios el tweet y segundo que ya cuando alguien ve que le están pegando a alguien, le pegan en el piso..."

Aunque reconoció que se enteró por una persona de su círculo íntimo: "Una de mis amigas me dijo que era tendencia y yo ahí entré pero te juro que no me afectó. Me pareció rarísimo que no me haya afectado".

Beltan y su reacción a la polémica que se formó alrededor de un tuit patrocinado.

