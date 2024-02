AFA Insólita: Camioneros, el club de los Moyano, jugará en dos categorías en simultaneo

Camioneros de lo insólito a lo ridículo

El caso del Club Camioneros no se explica, no se entiende, como un club puede disputar la 3º División y la 5º División de AFA en simultaneo, algo que no sucede en ningún país del mundo, inclusive en Argentina es más vergonzoso aun, ya que los clubes se dividen en directamente afiliados a AFA, los de Gran Buenos Aires y Rosario, y los indirectamente afiliados a AFA, que son los del interior y están afiliados al Consejo Federal y de ahí a AFA.