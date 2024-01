Pablo Moyano anticipa otro paro de la CGT (pero sin fecha)

pablo-moyano.jpg Pablo Moyano alienta la llegada de otro paro Foto: NA.

"No le voy a poner fecha ahora (a una nueva medida de fuerza), pero si avanzan en contra del pueblo argentino, sobre los derechos laborales, las fuentes de trabajo y bajan los salarios, no me voy a quedar de brazos cruzados. No se descarta nada", insistió el dirigente camionero.