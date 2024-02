Oscar Ruggeri vs. Morena Beltrán y "Boca se fue contento"

En la vereda de enfrente, el DT de Boca aseguró que: “Lo podríamos haber ganado. Desde el rendimiento del equipo, merecemos tener más puntos de los que tenemos”.

La discusión entre Oscar Ruggeri y Morena Beltrán

Durante el programa, Ruggeri le dijo a Beltrán: “Pará, Morena, con eso... de la posesión”. Esta frase desató la polémica y generó una intensa discusión entre ambos sobre qué equipo mereció más en el superclásico. El exjugador defendió la postura de Boca, argumentando que el planteo del equipo fue correcto y que se adaptó de manera efectiva al juego de River.

Por otro lado, la periodista cuestionó este análisis y sostuvo que el equipo millonario tuvo una mejor actuación y mereció llevarse la victoria. “No, Oscar, no. Porque no se metió atrás. Boca, con Almirón, se metió atrás en la cancha de River. Y no empató de milagro. Ayer Boca no se metió atrás, vos ves los números del partido y prácticamente la posesión se la compartieron, en tiros al arco”, la joven periodista.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/pablocarrozza/status/1762252545739624913&partner=&hide_thread=false Ruggeri no acepta que Morena Beltrán le de una clase de fútbol y decide orinarla y mirarla de costado. Ella le habla con altura, respeto, humildad y argumentos sólidos. Él le responde con soberbia y con el cuentito del ochentisei. Los tiempos cambiaron, Oscar. Andá yendo. — Pablo Carrozza (@pablocarrozza) February 26, 2024

“Terminá Morena con eso, yo te doy la pelota, y te la dejo ahí... La tenés vos, una hora y no patean al arco. Y dicen ‘no, tuvo la posesión’. Con eso que dicen ‘no, la posesión, la zona caliente’... Hay que ganar... Hay que ganar...”, disparó el exdefensor.

Allí, el ida y vuelta se intensificó. “Ese es tu pensamiento”, tomó distancia Morena. “Si vos ganás, vas mejorando después en la semana, ganás el otro, te acostumbrás a ganar, y empezás a jugar mejor. Empató el partido, están todos contentos”, volvió Ruggeri.

“¿Quién habla de eso?”, inquirió Beltrán. “Los de Boca, se fueron todos contentos”, azotó el ex entrenador de San Lorenzo e Independiente, que concluyó: “Sí, sí, lo vi a Riquelme cuando pasó, se iba riendo”.

Empate en el Monumental

River Plate y Boca Juniors protagonizaron una nueva edición del Superclásico, el 261º de la historia.

En un estadio Monumental repleto y por la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional 2024, Millonarios y Xeneizes animaron, una vez más, al fútbol argentino.

Los goles del encuentro llegaron en la segunda parte. Primero pegó Pablo César Solari para River, luego provino el empate a través de Cristian Medina. Curiosamente, ambos fueron parte de la Selección Argentina Juvenil que logró el pasaje a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Con este resultado, el “Millonario” alcanzó a Independiente como puntero de la zona A con 13 puntos. El equipo de Martín Demichelis acumula tres empates consecutivos. En tanto, Boca (10), que venía de caer ante Lanús, sigue afuera de la zona de clasificación para la siguiente fase.

La igualdad fue el resultado justo en Núñez. Tanto River como el “Xeneize” dispusieron de ocasiones para quedarse con el Superclásico aunque la sensación final fue que el club de Núñez desperdició la oportunidad en un instante clave del encuentro.

El final tuvo cierto desencanto para el cuadro de la “Banda Roja”, especialmente para sus hinchas, y Boca, que terminó con más jugadores de experiencia, se retiró más tranquilo, con un esbozo de recuperación tras la derrota con Lanús.

En la próxima fecha, River visitará a Talleres de Córdoba y Boca será local ante Belgrano.