Morena Beltrán presentó a su nuevo novio: ¿Quién es?

Me la pasaba viendo fútbol y apenas terminaba agarraba el celu y me ponía a contar lo que veía. Eso me permitió hoy en día estar en la TV y hacer análisis de partidos. Pasé de hacer lo que hacía, y hago, en mi cuenta personal, a hacerlo en una pantalla grande, contó

La corresponsal desembarcó en el rol de campo de juego o 'vestuarista' en el último tiempo: cubriendo, escuchando y transmitiendo las sensaciones de los protagonistas del fútbol argentino a flor de piel durante los partidos.

image.png Morena Beltrán en La Bombonera, cubriendo el partido de Boca vs Platense de la Liga Profesional 2022. (Foto: Twitter @morenabeltran10).

Su relación con Tomás Mantía

Pocos días atrás, Morena Beltrán fue tendencia en todas las redes sociales por una cariñosa foto en la que se la ve junto al futbolista del ascenso argentino, Tomás Mantía, quien sostiene entre sus brazos a un cachorro.

La imagen fue publicada por el jugador. Allí, sus conocidos y cercanos respondieron con corazones y comentarios alusivos a un romance tales como "que viva el amor" o varios emojis románticos.

image.png La primera foto pública de Tomás Mantía y Morena Beltrán. (Foto: Instagram @tomimantia).

A su vez, en una nota que brindó Beltrán a la radio Urbana Play y que rescató TN Deportivo, la comunicadora se refirió al manejo de su vida privada. "Prefiero mantener todo con bajo perfil, yo siempre fui muy de mi barrio y a los de mi barrio no les llama la atención verme, entonces no me persiguen con fotos ni nada. Tampoco es que no hago cosas para que no me vean. Hago mi vida tranquila y normal", aclaró.

Ayer (26/9); el deportista realizó un posteo junto a la influencer de 1.6 millones de seguidores en Instagram, y otros 463.000 en Twitter, en donde se los ve juntos, relajados y disfrutando unos tragos al aire libre.

image.png Beltrán y Mantia, los enamorados.

Quién es Tomás Mantía: el novio de Morena Beltrán

Tomás Mantía es un futbolista de 28 años que se desempeña como defensor en Flandria. Anteriormente, formó parte de Alvarado de Mar del Plata, Defensores de Belgrano y de Tiro Federal. Además tuvo un paso por el Pontelambrese del ascenso italiano.

TN Deportivo aportó que el deportista salió de las divisiones inferiores de Rosario Central, auque su paso más destacado fue en 2019, cuando fue parte del Alvarado que logró el histórico ascenso a la Primera Nacional.

La semana pasada, Mantía pareció segundo en la lista de los jugadores más buscados en el sitio Transfermarkt -reconocida página web de información de fútbol, puntuaciones, resultados, noticias de transferencias y calendarios de liga-. Solamente fue superado por Lionel Messi.

https://twitter.com/CJcanario14/status/1574559515244056576 Les manda un beso enorme el "6 de Flandria" pic.twitter.com/S8r5Wq9wgv — CJcanario (@CJcanario14) September 27, 2022

https://twitter.com/AtaqueFutbolero/status/1572703664242040832 Los futbolistas más buscados en la última semana en Transfermarkt:



1 Lionel Messi (PSG)

2 Tomás Mantía (Flandria)

3 Erling Haaland (Manchester City)



pic.twitter.com/xWi7V822sI — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 21, 2022

https://twitter.com/lucasblaser_/status/1571851192707289089 yo envidiarte?? ni que fueras el 6 de flandria — blaser (@lucasblaser_) September 19, 2022

https://twitter.com/Bixic0me/status/1571915842446671879 eeeeeh y mi primer sueño es ser jugador de fútbol eeeeh y mi segundo sueño eeeh es ser el 6 de Flandria pic.twitter.com/wocBvPl6p4 — Indirectas Bixio (@Bixic0me) September 19, 2022

https://twitter.com/joskons/status/1572032767499567105 scaloni cuando le pregunten porque lleva al 6 de flandria a qatar si descendió a la b metro con flandria y fue la valla más vencida del torneo pic.twitter.com/7SRvyVyIsN — cachete dos santos (@joskons) September 20, 2022

https://twitter.com/SplintersFan/status/1571734247819419649 El 6 de flandria llegando al entrenamiento pic.twitter.com/NnOoClWkmo — Splinter Chanista (@SplintersFan) September 19, 2022

https://twitter.com/tongagaite92/status/1574745667896950787 El 99% de los días me levanto queriendo ser el 6 de flandria .. — Tonga Gaite (@tongagaite92) September 27, 2022

