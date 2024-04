Ducatenzeiler contra el Kun Agüero: "Dedicate a los jueguitos"

Por lo tanto, el expresidente de Independiente disparó: “¿Querés privatizar Independiente?, se te está riendo el c… ¿no?” y desafió: “¿Mañana qué vas a decir ahí en el sillón de Fórmula 1?... Yo les dije pa… lo mejor que puede pasar son los colores de celeste y blanco… los de Racing pa…”.

DUCATENZEILERCONTRAELKUNAGUERODEDICATEALOSJUEGUITOSFOTO2.jpg Andrés Ducatenzeiler pronunció muy duras declaraciones contra Sergio “El Kun” Agüero tras expresar su apoyo a la privatización de los clubes. (Foto: Captura TV)

Ducatenzeiler recrudeció su embestida contra el Kun Agüero

Al rato, Andrés Ducatenzeiler lanzó “picante”: “Digan la verdad algunos de Independiente. Hace 20 años que peleo solo como un tarado”.

Sin embargo, el extitular del “Diablo” le apuntó directo a Sergio Agüero: “Ni cuando descendieron se enojaron” y expresó con ironía: “Somos el City… Nos vamos a la B pero somos el City ya vamos a volver”.

Por consiguiente, Ducatenzeiler explotó siempre apuntando contra Agüero: “¿Sabés cuántas Champions tiene el City Kun Agüero? Una!, ¿Sabés cuántas Libertadores tiene Independiente?, ¡siete!, salame con pelos” y le pidió: “Cerrá el o… y dedicate a los jueguitos”.

No obstante, Andrés Ducatenzeiler le recordó al “Kun” Agüero: “En Independiente jugaste 50 partidos y no ganaste una mísera m… y lo expusiste a Bochini en la fiesta del Rey a que vaya a una cancha con las tribunas vacías. Algo que Bochini no se merecía: eso hiciste vos para cumplir con tu jefe Macri. Si no lo sabés, en el canal que trabajás el jefe es Macri Kun Agüero”.

DUCATENZEILERCONTRAELKUNAGUERODEDICATEALOSJUEGUITOSFOTO3.jpg Andrés Ducatenzeiler pronunció muy duras declaraciones contra Sergio “El Kun” Agüero tras expresar su apoyo a la privatización de los clubes. (Foto: Captura TV)

El “Kun” Agüero apoya las SAD

Hay que mencionar que el presidente de la nación, Javier Milei, volvió a mostrarse a favor de la privatización del fútbol argentino mediante la incorporación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). A nivel AFA, por una normativa dentro de su estatuto, se encuentran prohibidas. Por ende, para que el libertario consiga llegar a su objetivo de privatizar a los clubes locales, deberá realizarse una reforma total.

En este sentido, el periodista Iván Schargrodsky en Cenital reveló que el gobierno nacional, encabezado por Milei, tiene un plan para llegar a la AFA y privatizar las instituciones deportivas ignorando el estatuto del ente máximo del fútbol argentino. Acompañado ideológica y estructuralmente por Mauricio Macri y Daniel Scioli, actual Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes del Ministerio del Interior de Argentina, la estrategia se desarrollaría desde las entrañas gubernamentales.

Schargrodsky afirmó que la intención es que “un club podría ser propiedad de un holding extranjero” a pesar de no tener el aval de AFA. Para contrarrestar la prohibición de la casa madre del fútbol argentino de las SAD en competencias nacionales, Milei, Scioli, Macri y compañía planificaron llevar a acciones legales contra Pablo Toviggino, Secretario Ejecutivo de la Presidencia de la AFA, con amenazas de causas judiciales. “El cruce con Carlos Tevez, técnico de Independiente y también cercano a Macri, fue parte de esos avisos refinados”, señaló el periodista político.

Justamente en relación a Independiente, fue como salió a la luz la intención del gobierno nacional de llegar a un club específico en el fútbol argentino. El encargado de realizar la triangulación entre el club, los capitales extranjeros y la política de turno, según Schargrodsky es Sergio “Kun” Agüero.

El ex futbolista devenido en streamer habló hace escasas horas sobre las SAD y se manifestó a favor. En plena transmisión de Twitch, Agüero señaló: “Privatizar a los clubes podría potenciar el fútbol argentino“. Javier Milei, tras esta frase del ex delantero, lo elogió afirmando que el Kun “sí la veía”.

La intención del gobierno nacional de que el Manchester City compre a Independiente

Lo cierto es que, en base a lo informado por el periodista de C5N y Cenital, a través del Kun Agüero buscarían que el City Group -grupo empresario dueño del Manchester City- desembarque a la Argentina comprando a Independiente.

“De diálogo permanente con Macri, Agüero acercó al City Group para comprar Independiente, hoy gestionado por la primera línea del expresidente -NdR: Néstor Grindetti, presidente del Rojo, forma parte de la columna vertebral del PRO-“.

¿Qué dijo Milei sobre las SAD?

Sobre este tema, en la entrevista que tuvo con Alejandro Fantino en Neura en octubre del 2022, el libertario electo como Presidente de la Nación expresó: “A mí me gusta el modelo inglés, no les va mal. La pregunta es cómo se financia. Las sociedades anónimas, de hecho, tienen clubes que cotizan en bolsa y todo. ¿A quién carajo le importa quién es (el dueño) si le ganás a River cinco a cero y sos campeón del mundo? ¿O preferís seguir en esta miseria que tenemos cada vez de fútbol de peor calidad? ¿Cómo nos va cada vez que salimos afuera de la Argentina? ¿Vos preferís perder 4 a 0 contra el Milan pero decir ‘soy nacional y popular? ¿Antes que pegarle un baile de novela?’”.

Luego del debate que se desarrolló una semana antes del balotaje que los enfrentó a Milei y Sergio Massa en las elecciones nacionales, el libertario volvió a hablar del tema y, nuevamente, fue contundente mostrándose a favor de las SAD en el fútbol argentino: “Esa es otra mentira más. Los clubes como están ahora pueden seguir sin problema, pero también, digamos o sea, la pregunta es ¿por qué restringir la posibilidad de tener clubes que sean S.A.? ¿Cuál es el problema si alguien quiere que su club sea como el Manchester City?”.

¿Qué son las Sociedades Anónimas Deportivas?

Las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) están orientadas hacia el lucro, buscando beneficios individuales y ganancias. Los principales dueños de los clubes bajo este modelo son inversionistas. En este contexto, los socios no participan en la toma de decisiones relacionadas con la entidad deportiva, ya que la responsabilidad recae completamente en los accionistas, que pueden ser empresas, individuos o entidades, a través de la representación en un Consejo de Administración.

Cabe destacar que para respaldar sus operaciones, estos clubes pueden atraer inversiones extranjeras y tienen la opción de cotizar en bolsa como vías para financiar sus actividades.

Independiente eliminado e insultos para Tevez y Grindetti

Independiente se encontraba con una ventaja de dos goles y en superioridad numérica después de la expulsión de Miguel Navarro en el primer tiempo. En tanto, en una ráfaga de acciones, Talleres logró empatar el marcador, dejando fuera de carrera al equipo de Avellaneda y clasificando a Vélez a la siguiente fase del torneo.

Los hinchas, visiblemente enfurecidos, lanzaron insultos contra la dirigencia del club y también contra los jugadores, incluidos Carlos Tevez. Es la segunda vez consecutiva que Independiente queda eliminado en la última fecha de la Copa de la Liga, lo que ha aumentado la frustración entre los seguidores.

Néstor Grindetti, presidente del club, no fue ajeno a la furia de los hinchas y también fue objeto de sus críticas cuando abandonaba el estadio. El ambiente estaba más que tenso, convirtiendo la salida del Libertadores de América en un hervidero de emociones.

Embed - Duka DESTR0ZA COMO NUNCA al Kun Aguero tras quedar ELIMINADO Independiente

Más notas de Golazo24

Copa América 2024: Enzo Fernández no logra recuperarse de una hernia y peligra su participación

Champions League: Una final con morbo y tres con antecedentes

La Bundesliga podría tener 6 representantes en la próxima Champions League

Premier League: La mejor liga del mundo pero sin los mejores equipos