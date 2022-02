De TyC Sports a Twitch y Coscu, el fútbol en crisis

IBAI LLANOS anuncia la renovación de BORJA IGLESIAS

El negocio de fútbol ya no es lo que era hace diez años. Los avances tecnológicos han repercutido en los tipos de consumo y es necesario que tanto señales deportivas como dirigentes de instituciones deportivas a nivel global tomen nota de esto si desean seguir siendo líderes en el mercado. Estos primeros acercamientos a Twitch y al streaming son un importante avance. Con el tiempo, se verán si no son los únicos y qué ocurrirá con aquellos que, obstinadamente, no acepten el crecimiento de los nuevos formatos.