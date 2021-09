Gustavo López cruzó a Coscu: ¿Estrategia de difusión?

La respuesta de Coscu

Lo cierto es que, aún sin nombrarlo, Gustavo López atacó contra él en radio La Red. La respuesta del streamer argentino no tardó en llegar.

Esas fueron las chicanas y la respuesta de Coscu para Gustavo López.

El streamer argentino es amigo de Ibai Llanos. Ambos fueron a la casa de Lionel Messi el pasado agosto y fueron tendencia.

image.png Martín Disalvo (Coscu), Ibai Llanos y Lionel Messi. Ambos streamers criticados por Gustavo López.

El cruce entre López e Ibai

El periodista se mostró molesto por las entrevistas que Ibai le hizo a Paulo Dybala y Sergio Agüero, alegando que los jugadores argentinos no le quieren dar notas a los periodistas locales.

López dijo en radio La Red:

No sabe nada y está al pedo en la casa todo el día (por Ibai) con 16 millones de seguidores. ¿Quién es? ¿6 millones de seguidores tiene? ¿Y a mí qué me importa?

Rápidamente, los dichos de López se viralizaron y llevaron a Llanos a realizar su descargo en ESPN F360, programa conducido por el mismo Gustavo.

"Estoy sorprendido, has liado una espectacular. Tú dices que tienes 20 puntos de rating y que los jugadores van a los programas más conocidos, entonces deberían ir al tuyo, Gustavo. Me reí mucho cuando dijiste que no te importaban mis seis millones de seguidores".

El conductor, por su parte, aclaró que no tiene interés en entrevistar a Paulo Dybala y asumió su responsabilidad. "No tengo nada con vos ni con los streamers. Hago un show radial y quise saber quién eras vos. Mis compañeros decían que eras un fenómeno y yo solo le llevaba la contra a ellos. Si te molestó te pido disculpas".

Ibai respondió rápidamente: “Entonces no sé que te ocurrió ese día. Tus hijos me ven y siquiera les preguntaste a qué me dedico, no quieres la nota con Dybala tampoco ¿Entonces para que me criticas, Gustavo?".

