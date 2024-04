Nace una grieta: Tuiteros vs. Sebastián Domínguez

Desmentida de Sebastián Domínguez

El hattrick de derrotas del Tigre de Domínguez (que ya era un plantel que reconocía sus limitaciones y que le costaba dar pie con bola previa llegada del flamante DT), por más alarmante y doloroso para los hinchas del Matador, no es el eje de la riña entre los cybernautas y el ex zaguero central.

La reyerta con el ex penalista de ESPN pasa por un confuso episodio entre el propio Sebastián y los periodistas desatendidos en la jornada del miércoles 17 de abril.

image.png Sebastián Domínguez, entrenador de Tigre.

La cuenta de Twitter llamada '@juegosimple' citó las palabras de Sebastián Domínguez que datan del pasado lunes 8 de abril, fecha en la que debutó al frente de Tigre con caída 1-3 ante Platense, en el Estadio Ciudad de Vicente López.

"Voy a venir a todas las conferencias de prensa, de acá hasta que me vaya. No voy a faltar a ninguna. Así como tengo respeto por los chicos, valoro que ustedes los periodistas estén acá", había dicho el ex ayudante de campo de Hernán Crespo.

Domínguez cumplió su palabra en los dos primeros encuentros que dirigió. Sin embargo, a raíz del run-run que se armó en redes sociales y que reflejaron distintos medios de comunicación también, el técnico del conjunto de Zona Norte tuvo que salir a dar su versión de los hechos de por qué se ausentó después de haber caído ante Chacarita en penales.

Citando a '@juegosimple' en 'X', Domínguez manifestó, en la tarde del jueves (18/4):

Ayer, luego de ir al vestuario, pregunté dónde era la conferencia de prensa. Se me comunicó que por Copa Argentina no había tal (tampoco zona mixta). A partir de ahí fui a hablar con el árbitro por la jugada del gol, estuve 30’ aprox. No suspendí ni falté a ninguna conferencia Ayer, luego de ir al vestuario, pregunté dónde era la conferencia de prensa. Se me comunicó que por Copa Argentina no había tal (tampoco zona mixta). A partir de ahí fui a hablar con el árbitro por la jugada del gol, estuve 30’ aprox. No suspendí ni falté a ninguna conferencia

Rápida reacción tuitera

La caja de comentarios del posteo de Seba se llenó de cuestionamientos por su labor hasta aquí realizada en Club Atlético Tigre. No obstante, el usuario '@RodriAgustinR' se la retrucó...

"Buenos días Sebastián, soy periodista partidario de Tigre. Si bien no pude ir ayer pq no fui acreditado la primera vez, mis compañeros lo esperaron a la salida y hasta le preguntaron si iba a hablar", escribió el comunicador, acompañando la respuesta con una video que graficaba lo narrado.

Embed Buenos dias Sebastian, soy periodista partidario de Tigre si bien no pude ir ayer pq no fui acreditado la primera vez, mis compañeros lo esperaron a la salida y hasta le preguntaron si iba a hablar pic.twitter.com/HfBQtBXbgT — Rodri (@RodriAgustinR) April 18, 2024

¿Quién tendrá la razón en el caso? Tal vez nunca lo sepamos. Pero la realidad es que a Sebastián Domínguez no le convendría involucrarse activamente en las redes sociales, a los efectos de una probada reprobación mayoritaria del público futbolero en contra suya.

