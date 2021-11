Sebastián Domínguez le dice adiós a ESPN

Me llevo cosas que yo no conocía, me llevo las peleas con ‘el Chavo’ (Diego Fucks), me llevo la inteligencia del ‘Cholo’ (Marcelo Sottile), la figura del ‘Cai’ (Carlos Aimar) que es a lo que uno apunta como persona en esa edad, a Ruggeri (Oscar) lo llame ayer también. Es difícil porque hay gente que me tuvo mucha paciencia y me ayudo mucho Me llevo cosas que yo no conocía, me llevo las peleas con ‘el Chavo’ (Diego Fucks), me llevo la inteligencia del ‘Cholo’ (Marcelo Sottile), la figura del ‘Cai’ (Carlos Aimar) que es a lo que uno apunta como persona en esa edad, a Ruggeri (Oscar) lo llame ayer también. Es difícil porque hay gente que me tuvo mucha paciencia y me ayudo mucho

En F90, ‘Seba’ estaba a cargo principalmente del análisis táctico de los partidos, especialidad por su pasado como futbolista. Si bien cuando había dejado el fútbol, el ex Vélez había afirmado que no pensaba en una carrera como entrenador, el tiempo demostró otra cosa.

Así es como luego de dos años en el medio, el ex futbolista se retiró de ESPN y se sumará a las filas del ex entrenador de Defensa y Justicia.

Por el lado del fútbol, Hernán Crespo se encuentra actualmente sin equipo, y entre rumores de próximo destino, suena San Lorenzo y River Plate, si es que eventualmente Marcelo Gallardo sede su lugar.