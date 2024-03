Haití, Estado fallido, acusa a toda América

La semana pasada ya había sucedido un intento de invadir el aeropuerto pero los criminales no ingresaron a las instalaciones y fue un hecho de envergadura menor a los sucesos ahora.

El ataque ocurrió horas después de que las autoridades del país impusieron un toque de queda nocturno tras una ola de violencia.

Paradoja: François Dominique Toussaint Louverture fue el líder de la revolución haitiana. Llegó a cobijar a Simón Bolívar cuando había sido derrotado en su intento revolucionario inicial. Toussaint Louverture sentó las bases para la erradicación definitiva de la esclavitud en Haití y luego en el mundo entero. Él no podría creer en qué se convirtió el Haití moderno.

Embed | Bandas de pandilleros tomaron el control de parte de Puerto Principe, la capital de Haití. pic.twitter.com/y6Xo7QAtuv — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) March 4, 2024

Mafiosos

El líder pandillero Jimmy Chérizier, alias 'Barbecue', se responsabilizó de los ataques, y anunció el regreso de la alianza de bandas armadas 'Viv Ansanm' (Vivir Juntos).

En nombre de los distintos grupos armados del país, anuncio el regreso de la coalición 'Viv Ansanm'. Hoy, 29/02/2024, lanzamos la batalla que debe derrocar al 1er. Ministro y a su gobierno; ese es nuestro primer objetivo. En nombre de los distintos grupos armados del país, anuncio el regreso de la coalición 'Viv Ansanm'. Hoy, 29/02/2024, lanzamos la batalla que debe derrocar al 1er. Ministro y a su gobierno; ese es nuestro primer objetivo.

La violencia se expandió también a la universidad estatal de Haití y 2 estaciones de la policía, las cuales resultaron quemadas.

El periódico haitiano Le Nouvelliste destacó que, según 'Barbecue', esta demostración de fuerza es una respuesta a las declaraciones del 1er. ministro Ariel Henry, quien expresó que el país necesita paz y seguridad, pero que no debe venir de los bandidos.

'Barbecue':

"Hoy declaro que la búsqueda de ministros, del director general de la PNH (Policía Nacional), Frantz Elbé, está abierta. Debemos arrestarlos y enviarlos a unirse a Ariel Henry dondequiera que esté, para que que no regrese al país."

"La población civil, la más vulnerable, ya no es nuestro objetivo. Los cañones de nuestras armas están apuntados hacia nuestros verdaderos enemigos".

¿Y dónde está el piloto?

El 1er. ministro de Haití, Ariel Henry, estuvo hace 1 semana en Guyana para la cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom) y luego viajó a Kenia, donde dialogó sobre la misión multinacional de apoyo a la seguridad que llegará a Haití.

Ahora, del paradero de Henry no se sabe nada, aunque algunas versiones apuntan a que el sábado 03/03 se marchó de Kenia. Esto lo confirmó a la agencia española EFE un portavoz de la Presidencia keniana: "Sólo podemos confirmar que (Henry) salió de Kenia".

Su regreso a Haití es una incógnita: mientras algunos rumores afirman que su llegada puede ser inminente, el silencio es total.

Ariel Henry viajó a intentar recabar apoyo para un plan de despliegue de una fuerza de seguridad respaldada por Naciones Unidas, y asía estabilizar a Haití en su conflicto contra grupos criminales cada vez más poderosos.

En ausencia de Henry, el 1er. ministro interino es el ministro de Finanzas, Patrick Michel Boivert, quien rubricó la imposición en el Departamento del Oeste -Puerto Príncipe-, del estado de urgencia y el toque de queda por 72 horas prorrogables.

Embed | En Puerto Príncipe, Haití, miembros de pandillas se han apoderado de la principal prisión del país. Aunque no hay cifras oficiales, se estima que más de 10 personas murieron y decenas resultaron heridas. Se dice que unos 3.600 prisioneros escaparon

pic.twitter.com/SatifNN4tC — Rafael Alejandro Escalona (@rafaescalonaf) March 4, 2024

Toque de queda

El domingo 03/03 por la noche entró en vigor un estado de emergencia por 72 horas. El gobierno indicó que intentaría detener a los miles de detenidos que escaparon de su centro de reclusión, donde la mayoría estaban a la espera de juicio por cargos tales como homicidios y secuestros.

"Se ha ordenado a la policía que emplee todos los medios legales a su disposición para la aplicación del toque de queda y aprehender a todos los delincuentes", indicó un comunicado de Patrick Boivert. Pero el crimen organizado ya controla el 80% de la ciudad capital. Sus acciones son cada vez más coordinadas y eligen objetivos que antes eran impensables tal como el Banco Central.

La Policía Nacional cuenta con 9.000 agentes para garantizar la seguridad de más de 11 millones de habitantes, de acuerdo con la ONU. A menudo se ven desbordados y superados en armamento.

De los 9 asesinados durante el fin de semana, 4 fueron policías.

El ataque contra la Penitenciaría Nacional el sábado 02/03 por la noche conmocionó a la población.

Entre las pocas personas que decidieron quedarse en la prisión estuvieron 18 exmilitares colombianos, acusados de trabajar como mercenarios en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, en julio de 2021.

"Por favor, por favor ayúdenos... Están masacrando a la gente dentro de la celda", pidió uno de los colombianos, Francisco Uribe, en un video compartido en redes sociales.

Estado fallido

La Cancillería colombiana pidió a Haití que prestara "especial protección" a esos reclusos: ¿¡...!?

Una otra cárcel de Puerto Príncipe, en la que había unos 1.400 reos, también fue tomada.

El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden se ha negado a aportar efectivos para alguna fuerza multinacional para Haití. Apenas ha ofrecido dinero y apoyo logístico.

En verdad, USA intenta nunca se comprometió con Haití pese a que la consecuencia son los migrantes haitianos.

Tampoco el resto de América se ha comprometido con Haití. La ayuda fue efímera luego del Gran Terremoto (2010) pero se limitó a víveres, no a reforzar las instituciones. El deterioro social fue increíble y así se llegó al Estado fallido.

Es posible que la decisión estratégica de América, representada por la OEA (Organización de Estados Americanos), e inclusive la ONU (Naciones Unidas, institución muy inútil tal como fue evidente en los casos de Gaza y Ucrania), sea no hacer nada y que Haití sea la isla Tortuga del siglo 21 (el enclave pirata en el Mar del Caribe en los siglos 17 y 18).

Embed | Jimmy "Barbecue" Chérizier, un expolicía que se convirtió en pandillero, se atribuye la autoría de la agitación que se apoderó hoy de la capital de Haití, Puerto Príncipe, afirma que las pandillas se han unido y tienen como objetivo derrocar al Primer Ministro Ariel Henry,… pic.twitter.com/cOstl37YmF — ALERTAS MUNDIAL ️ (@AlertasMundial) March 1, 2024

República Dominicana

Haití ocupa media isla La Española, la otra mitad es República Dominicana. Su presidente, Luis Abinader, indicó que el Gobierno tendrá una "respuesta drástica" si 1 de los más de 3.000 presos que se escaparon de una cárcel en Haití, ingresa a territorio dominicano.

En rueda de prensa, Abinader dijo:

"Nosotros nos habíamos preparado para esta situación con Haití y fíjense que en la República Dominicana, en todos estos años, las bandas no han pasado a territorio dominicano porque ellos saben lo que le puede pasar si cruzan, ellos están conscientes y hoy más que nunca y eso mismo a los otros delincuentes que estaban en la cárcel".

"Recuérdense lo que dijimos aquí de que la frontera no será la misma, desde la crisis de octubre que nuestros consulados no dan una visa en Haití; no hay realmente un paso normal se dio hoy el paso a los mercados pero ustedes saben que eso está regulado y que no pueden pasar ya al país y tenemos un tema de control que en los últimos meses ha resultado bastante efectivo; además recuerden que nadie puede ingresar si no se han tomado sus datos biométricos".

