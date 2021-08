Afganistán es tema de duro mensaje de China a USA

Pan Guang, experto senior en antiterrorismo y estudios afganos en la Academia de Ciencias Sociales de Shanghai, dijo que los ciudadanos chinos en Afganistán están en su mayoría seguros y la 'ciudad china' en Kabul está bajo la protección de los talibanes.

China y Rusia han prometido al Talibán no enviar tropas ni involucrarse en los problemas domésticos de Afganistán a cambio de que el Talibán controle a algunas organizaciones terroristas que complican China y Rusia.

Zhu Yongbiao, director del Centro de Estudios de Afganistán de la Universidad de Lanzhou, explicó los 2 problemas inmediatos de USA:

Estados Unidos cree que China tiene una influencia absoluta sobre Pakistán, y que Pakistán puede afectar a los talibanes afganos, de modo que mientras China esté dispuesta a cooperar, Estados Unidos puede influenciar indirectamente sobre Pakistán y los talibanes, o al menos evitar errores de cálculo y fricciones. Estados Unidos cree que China tiene una influencia absoluta sobre Pakistán, y que Pakistán puede afectar a los talibanes afganos, de modo que mientras China esté dispuesta a cooperar, Estados Unidos puede influenciar indirectamente sobre Pakistán y los talibanes, o al menos evitar errores de cálculo y fricciones.

Estados Unidos quiere que China comparta su presión en la asistencia económica a Afganistán y que ayude a Afganistán a desarrollarse para que el país no se convierta en un Estado fallido y en un semillero del terrorismo. Estados Unidos quiere que China comparta su presión en la asistencia económica a Afganistán y que ayude a Afganistán a desarrollarse para que el país no se convierta en un Estado fallido y en un semillero del terrorismo.

Esto corrobora lo que fue anticipando Urgente24 desde hace varias semanas.

"Occidente no hizo todo lo posible"

Editorial de Global Times

Vocero del Partido Comunista Chino, propiedad del estatal multimedios Diario del Pueblo, Global Times editorializó con un mensaje directo a Washington DC:

El martes 17/08, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló sobre la situación actual en Afganistán. Afirmó que apoya firmemente su decisión de la salida de Estados Unidos de Afganistán, y señaló que la misión de Estados Unidos en Afganistán "nunca se suponía que tuviera que ver con la construcción de una nación". En cambio, se trataba de "prevenir un ataque terrorista en la patria estadounidense" durante todo este tiempo. "Las tropas estadounidenses no pueden ni deben luchar en una guerra y morir en una guerra en la que las fuerzas afganas no están dispuestas a luchar por sí mismas", dijo Biden.

Biden ha sido muy criticado en Estados Unidos debido al repentino colapso del gobierno afgano y la apresurada retirada de las tropas estadounidenses. Incluso si existe una opinión común que trasciende las afiliaciones partidistas en los EE. UU. sobre la retirada de las tropas de Afganistán, la forma en que la Administración Biden llevó a cabo este plan es un desastre total que ha arruinado trágicamente la imagen y la reputación de EE. UU. Algunas personas dijeron que es poco convincente e hipócrita por parte de Washington arengar a otros sobre los derechos humanos mientras abandona a muchos afganos que han ayudado a las tropas estadounidenses y las pone en peligro.

Por el bien de la lucha contra el terrorismo, Estados Unidos destruyó al gobierno afgano y causó cientos de miles de víctimas civiles. Sin embargo, Biden dijo que la presencia militar de Estados Unidos era solo para combatir el terrorismo, no para construir el país. Esto es amargamente decepcionante. Hace que la gente crea que el mundo de hoy se enfrenta a una desgracia fundamental: el país más fuerte del mundo es bueno en la destrucción, pero no está interesado en la reconstrucción.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, habló el lunes 16/08 con ministros de Relaciones Exteriores de países como China, Rusia e India. Al hablar con el Consejero de Estado y Ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, Blinken dijo que espera que China desempeñe un papel importante en la transferencia ordenada del poder de Afganistán y en el establecimiento de un gobierno inclusivo. Para decirlo sin rodeos, vino a pedir ayuda a China.

Avanzada diplomática ya rinde sus frutos

Al cierre de esta edición, EE. UU. aún no ha completado la evacuación de todo el personal de EE. UU. y sus aliados. El lunes temprano, el ejército estadounidense se puso en contacto con los líderes talibanes y les pidió que no interfirieran con la evacuación estadounidense de Afganistán en el aeropuerto de Kabul. Estados Unidos está exhausto en Afganistán y tiene que mostrar un perfil tan bajo ante su antiguo enemigo para poder retirarse de forma segura. Washington sí necesita que otras potencias importantes, como China y Rusia, le ayuden a "limpiar" el desastre que dejó en Afganistán y hacer que su partida sea menos fea.

China no se aprovecha del peligroso estado de los demás, pero espera que Afganistán pueda realizar una transición pacífica y poner fin al caos para siempre. Poner fin a las batallas lo antes posible es claramente propicio para la visión de llevar a todo el pueblo afgano a una vida mejor. En su conversación con Blinken, Wang Yi se opuso a la medida de Estados Unidos de participar en la supresión general deliberada de China para dañar los intereses de China, pero le pide a China que coopere con ella. Es muy necesario en este momento señalar directamente que Estados Unidos es un pícaro estratégico.

China estará ansiosa por restablecer el orden en Afganistán y promover la reconstrucción de este país devastado por la guerra, pero no tiene la obligación de ayudar a Estados Unidos a salir de un dilema estratégico que pertenece por completo a Washington. Cuando EE. UU. está llevando a cabo maliciosamente coerción y contención estratégica contra China, no hay necesidad de que China se gane el favor de EE. UU. haciendo bien por mal. Eso no funcionará.

Estados Unidos ha anunciado: "Nuestra relación con China será competitiva cuando deba ser, colaborativa cuando pueda ser y contradictoria cuando deba ser". En otras palabras, Washington tiene una cooperación limitada con China dentro de la esfera en la que Estados Unidos puede beneficiarse unilateralmente. China nunca aceptará tal lógica. La cooperación debe ser mutuamente beneficiosa. Si es más favorable a Estados Unidos, Beijing tendrá que hacer que Washington ceda en alguna otra área como reciprocidad.

Estados Unidos se está retirando del Gran Medio Oriente al tiempo que fortalece su estructura estratégica alrededor de China con el único propósito de contener a China. ¿Cómo puede China ayudar a Estados Unidos a reprimir a China? Se prevé que Estados Unidos tendrá más problemas en Oriente Medio. Pero si China cooperará con Estados Unidos en la región, y si Beijing colaborará con Washington en las esferas en las que este último necesita la ayuda de China, depende de cómo actuará Estados Unidos en torno a China. Esto es justo y equitativo.