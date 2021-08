El Talibán va a Rusia y China para el rescate de Afganistán

De todos modos, él intentó fundamentar el crimen: Mujahid dijo que Kasha Zwan integraba o colaboraba con la Policía Nacional Afgana y lo vinculaban con la tortura y el asesinato de talibanes.

Mujahid dijo que los ejecutores deberían haber arrestado a Kashya Zwan y llevarlo ante un tribunal talibán, nunca matarlo.

La tragedia obliga a debatir qué puede esperarse del Taliban, que regresa rápidamente al poder en Afganistán, en otra derrota de USA, que no aprendió de Vietnam ni de Irak.

La venganza, el temor

La ofensiva arrecia. Los talibanes pasaron de 6.700 ataques contra objetivos afganos en los 3 meses previos al acuerdo en Doha entre el Talibán y USA, a 13.242 en el período septiembre-noviembre 2020. Ni hablar ahora, cuando los diálogos con Kabul se han estancado y el último soldado de USA se habrá ido el 31/08.

El otro debate se refiere a cuál es el horizonte de la negociación que ha iniciado el Taliban para aproximarse a China, que podría sumarlo a su lista de satélites tal como Corea del Norte y Myanmar.

A la agencia de noticias The Associated Press, otro portavoz talibán, Suhail Shaheen, le dijo que los comandantes tienen órdenes de no interferir con los civiles ni imponer restricciones en las áreas recién capturadas. Él prometió que cuando haya denuncias, serán investigadas.

Patricia Gossman, de Human Rights Watch, dice que todas las partes, talibanes y no talibanes, han cometido asesinatos por venganza durante las décadas de guerra de Afganistán:

La guerra, en sus 43 años, tiene una dinámica impulsada por la venganza.

La cuestión es quién 'gestiona' la violencia, y si podría frenarla.

afganistan.jpg La República Islámica de Afganistán es llamada el 'Corazón de Asia', una encrucijada entre Asia central y Asia meridional, y paso terrestre obligado desde/hacia Eurasia.

Beijing

China recibió a una delegación de los talibanes en Beijing, un alivio para USA porque, por lo menos, significa que el Taliban no entrará en caos. Todos saben que es otro reconocimiento del fracaso estadounidense en Afganistán, "cementerio de imperios".

La posición estratégica de Afganistán es puerta de entrada a Eurasia. Al norte está Asia central y Rusia, al este se encuentra China, al sur Pakistán e India, y al oeste Irán y Medio Oriente.

Los talibanes han soportado 20 años de invasión de Estados Unidos y toda la OTAN, no fueron destruidos, sobrevivieron y recuperaron fuerzas pese a bombardeos impresionantes y drones por docenas.

El ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, dijo que esperaba que los talibanes desempeñen un papel en el "proceso de paz, reconciliación y reconstrucción" en Afganistán.

China asegura sus propios intereses ante el vacío dejado por Estados Unidos, cuya “retirada irresponsable” critica.

Beijing quiere paz, estabilidad y crecimiento en un Afganistán incorporado a la iniciativa de la Franja y la Ruta.

China se encuentra muy consolidado en Pakistán, que tiene una relación permanente con Afganistán.

Beijing no presiona abiertamente para una toma de poder de los talibanes pero negociará con el vencedor, cualquiera sea.

Pakistán será su aliado en el vínculo con Afganistán, que pasa por exigirle a los talibanes que renuncien a patrocinar el terrorismo internacional.

Los talibanes ya han señalado que no apoyarán a los uigures (minoría islámica) de China y creen que Beijing es una oportunidad ante el respaldo de India al actual gobierno de Kabul.

India teme que Pakistán y China utilicen al Talibán en su contra.

En definitiva, la geopolítica se encuentra muy convulsionada en la zona.

China apoya a los talibanes

Putin, siempre Putin

La delegación talibán que llegó a la ciudad portuaria Tianjin prometió impedir que cualquier fuerza utilice el territorio afgano para poner en peligro a China. Mensaje a India.

A su vez China reiteró que el Movimiento Islámico de Turkestán Oriental (ETIM) es un grupo terrorista y espera que los talibanes rompan con el ETIM y todas las organizaciones terroristas, dijo Wang Yi.

La reunión entre China y el Talibán ocurrió después que el Talibán visitara Moscú a principios de julio.

¿Vladímir Putin abrió para el Talibán la puerta de Xi Jinping?

La invasión de la ex URSS a Afganistán inició una sucesión de eventos traumáticos que atrajo a USA, que incentivó al Talibán. ¿Putin se propone saldar el pasado?

El 08/07, el Talibán se reunió con el enviado del Kremlin para Afganistán, Zamir Kabulov, quien les pidió "evitar que el conflicto se extienda más allá de sus fronteras".

Zamir-Kabulov-y-talibanes.jpg Zamir Kabulov es el contacto regular de Rusia con el Talibán. La fotografía es del 28/95/2019, en Moscú.

Que el Taliban haya decidido ir a Rusia y China, demostraría

la relación previa con ambos países, especulan varios, y

su confianza en que le ayudarán en la reconstrucción de un país arruinado.

Quienes conocen a Vladímir Putin y Xi Jinping afirman que ambos son entusiastas defensores de la estabilidad, en especial en sus fronteeras. Ambos irán por la reconciliación en Afganistán. Y Occidente queda del lado de la desestabilización, quizás. Tal como sucede en Siria. El canciller Wang dijo durante la reunión, según Global Times:

Esperamos que los talibanes afganos pongan los intereses nacionales en primer lugar, mantengan en alto la bandera de las conversaciones de paz, establezcan el objetivo de la paz, construyan una imagen positiva y apliquen una política inclusiva.

El Talibán

La delegación estuvo encabezada por el representante de la comisión política talibán, Mullah Abdul Ghani Baradar, pero también estuvieron representantes de la comisión religiosa y de la comisión de comunicación, según el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

Baradar -ya mencionado semanas atrás por Urgente24- es cofundador del Talibán y jefe de la oficina política del grupo desde Qatar.

Meses atrás, en una entrevista con Global Times, el embajador afgano en China, Javid Ahmad Qaem, expresó su desconfianza hacia el Talibán.

Pero Wang Jiang, investigador del Instituto para la Región Fronteriza de China, Universidad Normal de Zhejiang, señaló que los miembros de la delegación Talibán exhibieron "sinceridad y buena voluntad para ayudar a China a comprenderlos mejor". Por ejemplo, el representante de la comisión religiosa se ofreció a explicar los cambios en las políticas confesionales.

Li Wei, experto en seguridad nacional y antiterrorismo del Instituto de Relaciones Internacionales Contemporáneas de China, dijo que

Rusia, que ha aprendido lecciones de la historia, espera mantener buenos lazos con las partes en Afganistán, y

China, con su convicción de que Afganistán debe ser gobernada por afganos, mantiene buenas conexiones con diferentes fuerzas en Afganistán.

El líder supremo del Talibán, Hibatullah Akhundzada, dijo a principios de julio que "favorece enérgicamente" una solución política al conflicto.

Sultan Baheen, ex embajador afgano en China, dijo a Global Times que para todos los afganos, incluidos los talibanes, China es el amigo más confiable y seguro, y podría resultar el mejor mediador para promover la paz en Afganistán.

El portavoz Suhail Shaheen ya había dicho que la organización ve a China como un "amigo" de Afganistán. Los talibanes ya no permitirían que los separatistas uygur busquen refugio en Afganistán, y evitarán que al-Qaeda o Ejército Islámico o cualquier otro grupo terrorista operare desde su territorio.

etim china.png El Partido Islámico de Turkestán o Movimiento Islámico de Turkestán, ex Movimiento Islámico de Turquestán Oriental (East Turkestan Islamic Movement, ETIM), es una organización fundamentalista islámica uigur que opera en China occidental.

ETIM

El canciller Wang Yi cree que ETIM es

una organización terrorista, incluida en la lista del Consejo de Seguridad de la ONU,

una amenaza directa para la seguridad nacional y la integridad territorial de China, y

el 13/07 durante una conferencia de prensa que él ofreció con el ministro de Relaciones Exteriores de Tayikistán, Sirojiddin Muhriddin, dijo que los talibanes deberían darse cuenta de las responsabilidades que tienen y romper con todas las fuerzas terroristas.

En 2002, el Comité 1267 del Consejo de Seguridad de la ONU impuso sanciones contra ETIM.

En 2003, China lo declaró organización terrorista: lo encontró detrás de ataques terroristas en la Región Autónoma Uygur de Xinjiang, en el noroeste de China. Por ejemplo,

los ataques en Kashi el 30 y 31 de julio de 2011, y

el ataque con bomba y cuchillo en la estación de tren de Urumqi el 30/04/2014 y

Sin embargo, el entonces secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció el 20/10/2020 que ETIM ya no era una organización terrorista para USA.

Muchos especularon que la CIA había llegado a un acuerdo con ETIM para actuar en Xinjiang.